Тільки ці знаки Зодіаку залишать усі проблеми в минулому. Карти Таро обіцяють їм відродження з попелу

Скорпіон

У вашому житті назрівають серйозні зміни. Ви отримаєте можливість вирішити всі свої проблеми і нарешті задуматися про майбутнє. Цей тиждень готує для вас чимало сюрпризів, важливо лише не злякати удачу надмірною самокритикою і небажанням визнавати свої успіхи.

Риби

Карти Таро вказують на те, що цей тиждень допоможе вам багато чого змінити. Не бійтеся викреслювати зі свого життя тих, хто не цінує вашої уваги. Ви зможете відродитися з попелу та почати все з чистого аркуша, важливо лише діяти.

Стрілець

Дослухайтеся до своєї інтуїції. Цей тиждень може здатися вам непростим, проте він вас приємно здивує. Ви сяятимете, ніби найяскравіша зірка. І це прикличе у ваше життя довгоочікувану удачу. Зустрічайте зміни, вони вже на порозі.

Рак

Настав час відкинути сумніви. Вам потрібно зробити те, про що ви давно думали. Не слухайте критиків і тих, хто постійно отруює вас своїм негативом. Ви не зможете почати нове життя, якщо не звертатимете увагу на слова тих, хто не бажає вам щастя.