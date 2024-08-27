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Только эти знаки Зодиака оставят все проблемы в прошлом. Карты Таро сулят им возрождение из пепла

Какие знаки Зодиака вскоре начнут новую жизнь (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представители четырех знаков Зодиака смогут забыть обо всех проблемах. Они получат шанс начать все с чистого листа.

Какие знаки Зодиака вскоре избавится от всех проблем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Скорпион

В вашей жизни назревают серьезные перемены. Вы получите возможность решить все свои проблемы и наконец-то задуматься о будущем. Эта неделя готовит для вас немало сюрпризов, важно лишь не спугнуть удачу чрезмерной самокритикой и нежеланием признавать свои успехи.

Рыбы

Карты Таро указывают на то, что эта неделя поможет вам многое изменить. Не бойтесь вычеркивать из своей жизни тех, кто не ценит вашего внимания. Вы сможете возродиться из пепла и начать все с чистого листа, важно лишь действовать.

Стрелец

Прислушивайтесь к своей интуиции. Эта неделя может показаться вам непростой, однако она вас приятно удивит. Вы будете сиять, будто самая яркая звезда. И это призовет в вашу жизнь долгожданную удачу. Встречайте перемены, они уже у вас на пороге.

Рак

Пришло время отбросить сомнения. Вам нужно сделать то, о чем вы давно думали. Не слушайте критиков и тех, кто постоянно отравляет вас своим негативом. Вы не сможете начать новую жизнь, если не будете обращать внимание на слова тех, кто не желает вам счастья.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака получат подарок от Вселенной.

Помимо этого, читайте полный Таро-гороскоп на неделю.

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