Тільки ці знаки Зодіаку почнуть все з чистого листа. Вони відродяться з попелу

Стрілець

Карти Таро обіцяють вам неймовірний успіх. У середу ви знайдете привід для радості та зможете позбавитися поганих думок, які не давали вам рухатися вперед. Не варто зациклюватись на минулому, розправляйте крила і починайте рухатися вперед. Саме час почати все з чистого листа!

Лев

Гороскоп на середу обіцяє рідкісний шанс. Саме в цей день ви зможете відродитися з попелу, наче фенікс. Однак пам'ятайте, що полум'я змін спалює не тільки те, від чого ви готові відмовитися. Вам доведеться попрощатися зі звичками та людьми, які заважали вам налаштуватися на хвилю змін.

Терези

Карти Таро радять вам прислухатися до поради близької людини. Хтось із вашого оточення може вам допомогти, але ви чомусь не наважуєтеся йому довіритися. Починайте все з чистого аркуша і пам'ятайте про те, що "чорна" смуга рано чи пізно закінчується, а тому незабаром у ваше життя увірвуться радісні та чарівні події.

Телець

Ця середа запам'ятається вам надовго. 4 грудня ви зможете змінити своє життя. Не бійтеся змін, навіть якщо вони видаються занадто кардинальними. Струсіть з себе пил, не слухайте тих, хто переконуватиме вас у тому, що ривок уперед може не принести бажаного результату. У вас все вийде.