Ретроградний Марс обсипле дивами 4 знаки Зодіаку, але пощастить не всім. Хто в "чорному" списку

Марс, який знаходиться в особливій фазі, подарує представникам чотирьох знаків Зодіаку важливий період. Втім, пощастить не всім.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, яким знакам Зодіаку посміхнеться успіх, а яким - чекати на проблеми.

На які знаки Зодіаку вплине ретроградний Марс

"3 грудня - вівторок, день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати. З 7 грудня 2024 року до 24 лютого 2025 року червона планета буде у зворотному русі, але вже зараз діє тіньовий період її ретроградності", - пояснила астролог.

Зараз Марс знаходиться у знаку Лева - одному з несприятливих для нього у ретроградності.

У період до 6 січня 2025 року позитивний вплив Марсу відчують представники таких знаків Зодіаку:

Овен️

Стрілець️

Близнюки️

Терези.

"Особливо сприятливий період для тих з них, хто пов'язаний з підприємництвом, бізнесом, керівними посадами, має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші", - зазначила Соловйова.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Левам

Водоліям

Тельцям️

Скорпіонам️.

У цей період, як пояснила астролог, варто врахувати наступні поради:

не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки

не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем

не пораньте інших навіть словом

не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини)

пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі

доведіть до кінця справи, перегляньте свої активності та способи досягнення цілей

збирайте необхідну інформацію

опрацьовуйте тактику та стратегію для майбутніх проектів.

Окрім цього, не бійтеся давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік. А для відновлення внутрішньої гармонії спробуйте попрактикувати медитацію, йогу.