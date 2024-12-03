Ретроградний Марс обсипле дивами 4 знаки Зодіаку, але пощастить не всім. Хто в "чорному" списку
Марс, який знаходиться в особливій фазі, подарує представникам чотирьох знаків Зодіаку важливий період. Втім, пощастить не всім.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, яким знакам Зодіаку посміхнеться успіх, а яким - чекати на проблеми.
На які знаки Зодіаку вплине ретроградний Марс
"3 грудня - вівторок, день Марсу, планети активності, рішучості, ентузіазму, сміливості, войовничого настрою та наміру перемагати. З 7 грудня 2024 року до 24 лютого 2025 року червона планета буде у зворотному русі, але вже зараз діє тіньовий період її ретроградності", - пояснила астролог.
Зараз Марс знаходиться у знаку Лева - одному з несприятливих для нього у ретроградності.
У період до 6 січня 2025 року позитивний вплив Марсу відчують представники таких знаків Зодіаку:
- Овен️
- Стрілець️
- Близнюки️
- Терези.
"Особливо сприятливий період для тих з них, хто пов'язаний з підприємництвом, бізнесом, керівними посадами, має підприємницький хист, комерційну жилку, організаторський талант, вміння заробляти гроші", - зазначила Соловйова.
Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:
- Левам
- Водоліям
- Тельцям️
- Скорпіонам️.
У цей період, як пояснила астролог, варто врахувати наступні поради:
- не підсилюйте марсіанську енергетику, використовуючи червоний колір і його відтінки
- не зловживайте гострими стравами, м’ясом, алкоголем
- не пораньте інших навіть словом
- не переглядайте агресивний контент (новини, відео, світлини)
- пробачайте тих, хто вас образив і в жодному разі не ображайте самі
- доведіть до кінця справи, перегляньте свої активності та способи досягнення цілей
- збирайте необхідну інформацію
- опрацьовуйте тактику та стратегію для майбутніх проектів.
Окрім цього, не бійтеся давати відсіч у відповідь на агресію у свій бік. А для відновлення внутрішньої гармонії спробуйте попрактикувати медитацію, йогу.
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