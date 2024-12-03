Только эти знаки Зодиака начнут все с чистого листа. Они возродятся из пепла

Стрелец

Карты Таро сулят вам невероятный успех. В среду вы найдете повод для радости и сможете избавиться от плохих мыслей, которые не давали вам двигаться вперед. Не стоит зацикливаться на прошлом, расправляйте крылья и начинайте двигаться вперед. Самое время начать все с чистого листа!

Лев

Гороскоп на среду обещает вам редкий шанс. Именно в этот день вы сможете возродиться из пепла, словно феникс. Однако помните, что пламя перемен сжигает не только то, от чего вы готовы отказаться. Вам придется попрощаться с привычками и людьми, которые мешали вам настроиться на волну перемен.

Весы

Карты Таро советуют вам прислушаться к совету близкого человека. Кто-то из вашего окружения может вам помочь, но вы почему-то не решаетесь ему довериться. Начинайте все с чистого листа и помните о том, что "черная" полоса рано или поздно заканчивается, а потому вскоре в вашу жизнь ворвутся радостные и волшебные события.

Телец

Эта среда запомнится вам надолго. 4 декабря вы сможете изменить свою жизнь. Не бойтесь перемен, даже если они вам кажутся слишком кардинальными. Стряхните с себя пыль, не слушайте тех, кто будет убеждать вас в том, что рывок вперед может не принести желаемого результата. У вас все получится.