UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Тільки три знаки Зодіаку скажуть "бувай" всім проблемам. Карти Таро обіцяють їм сюрпризи вже в четвер

Гороскоп на 10 жовтня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже в четвер, 10 жовтня, представники трьох знаків Зодіаку зможуть відпочити і нарешті попрощатися з невдачами. Їм посміхнеться успіх.

Кому Таро-гороскоп на четвер обіцяє величезне щастя та приємні сюрпризи, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Риби

10 жовтня вам фантастично пощастить. Настав час попрощатися з невдачами та зустрічати дива. Дозвольте подіям перетворитися на справжній ураган, який пронесеться і забере з собою все найгірше.

Карти Таро радять вам налаштуватися на хвилю позитиву. Не варто драматизувати через дрібниці, так ви можете злякати удачу і банально все зіпсувати. Деякі події, звичайно, можуть не повністю вас влаштовувати. Однак у цьому немає причин для паніки.

Овен

У четвер у вас з'явиться рідкісна нагода. Всесвіт готує вам сюрприз, цей день може стати відправною точкою на шляху до вашого щастя. А тому не варто сумніватися і хвилюватися, настав час діяти та підкорювати нові горизонти.

Ба більше, вже 10 жовтня ви можете зустріти своє кохання. Якщо ж у вас вже є людина, яка підкорила ваше серце, без сюрпризів ви все одно не залишитеся.

Терези

Таро-гороскоп на четвер обіцяє вам виконання мрії, великої чи маленької. Швидше за все, цього дня ви навчитеся правильно розставляти пріоритети та почнете цінувати себе. Не дозволяйте комусь користуватися вашою добротою і ставити свої інтереси вище за ваші.

Любов до себе неймовірно важлива. І цього дня Всесвіт допоможе вам це зрозуміти. Порадуйте себе, влаштуйте міні-відпустку і просто насолоджуйтеся життям. Відпустіть весь негатив і дозвольте собі дихати на повні груди.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, навіщо класти лавровий лист біля дверей та під килимок.

Крім цього, нещодавно було названо 5 знаків Зодіаку, які приємно здивують вас у ліжку.

Під час написання матеріалу були використані: Metro, Your Tango.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскопАстрологія