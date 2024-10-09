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Только три знака Зодиака скажут "пока" всем проблемам. Карты Таро сулят им сюрпризы уже в четверг

Гороскоп на 10 октября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже в четверг, 10 октября, представители трех знаков Зодиака смогут отдохнуть и наконец-то попрощаться с неудачами. Им улыбнется удача.

Кому Таро-гороскоп на четверг сулит огромное счастье и приятные сюрпризы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Рыбы

10 октября вам фантастически повезет. Пришло время попрощаться с неудачами и встречать чудеса. Позвольте событиям превратиться в настоящий ураган, который пронесется и заберет с собой все самое плохое.

Карты Таро советуют вам настроиться на волну позитива. Не стоит драматизировать из-за пустяков, так вы можете спугнуть удачу и банально все испортить. Некоторые события, конечно же, могут не полностью вас устраивать. Однако в этом нет причин для паники.

Овен

В четверг у вас появится редкая возможность. Вселенная готовит для вас сюрприз, этот день может стать отправной точкой на пути к вашему счастью. А потому не стоит сомневаться и волноваться, пора действовать и покорять новые горизонты.

Более того, уже 10 октября вы можете встретить свою любовь. Если же у вас уже есть человек, который покорил ваше сердце, без сюрпризов вы все равно не останетесь. 

Весы

Таро-гороскоп на четверг сулит вам исполнение мечты, большой или маленькой. Скорее всего, в этот день вы научитесь правильно расставлять приоритеты и начнете себя ценить. Не позволяйте кому-то пользоваться вашей добротой и ставить свои интересы выше ваших.

Любовь к себе невероятно важна. И в этот день Вселенная поможет вам это понять. Порадуйте себя, устройте мини-отпуск и просто насладитесь жизнью. Отпустите весь негатив и позвольте себе дышать полной грудью.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, зачем класть лавровый лист возле двери и под коврик.

Помимо этого, недавно были названы 5 знаков Зодиака, которые приятно удивят вас в постели.

Во время написания материала были использованы материала: Metro, Your Tango.

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