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Не тільки стильно, але і комфортно. Як виглядає найзручніше взуття цього літа та з чим його носити

Вівторок 23 липня 2024 07:15
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Не тільки стильно, але і комфортно. Як виглядає найзручніше взуття цього літа та з чим його носити Рибацькі сандалі - тренд літа 2024 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

В літній сезон важливо зберігати образ не лише трендовим, але й зручним. І якщо ви раптом шукаєте пару взуття, яка зможе вас виручити у ті дні, коли спека стає надто надокучливою, у нас є для вас модна ідея.

Що носити цього літа, аби не жертвувати стилем та почуватися при цьому комфортно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Рибацькі сандалі - ваше модне натхнення

Взуття на низькій підошві має різні варіації кольори і дозволяє поекспериментувати з вбранням. Сміливо поєднуйте такі сандалі з улюбленими штанами та топами. Не забудьте про аксесуари, підібрані в колір до всього образу.

Не тільки стильно, але і комфортно. Як виглядає найзручніше взуття цього літа та з чим його носитиНе тільки стильно, але і комфортно. Як виглядає найзручніше взуття цього літа та з чим його носитиОбрази зі штанами та джинсами (Фото: instagram.com/missy_elz)

Також сміливо комбінуйте рибацькі сандалі зі спідницями - такий аутфіт буде виглядати вишукано і просто водночас.

Не тільки стильно, але і комфортно. Як виглядає найзручніше взуття цього літа та з чим його носитиОбраз зі спідниецю (Фото: instagram.com/neelam.ahooja)

Не тільки стильно, але і комфортно. Як виглядає найзручніше взуття цього літа та з чим його носитиЗ чим носити рибацькі сандалі (Фото: instagram.com/mintconditionlondon)

Якщо ж ви - поціновувач яскравих поєднань, зверніть увагу на наступний можливий варіант. Поєднайте рибацькі сандалі із вашим улюбленим костюмом, який має насичений дизайн.

Не тільки стильно, але і комфортно. Як виглядає найзручніше взуття цього літа та з чим його носитиЯскравий образ з рибацькими сандалями (Фото: instagram.com/terbaby)

Крім того, у поєднанні з романтичними жіночними сукнями ця пара взуття виглядає особливо красиво, підкреслюючи образ та надаючи йому певного шарму.

Не тільки стильно, але і комфортно. Як виглядає найзручніше взуття цього літа та з чим його носитиНе тільки стильно, але і комфортно. Як виглядає найзручніше взуття цього літа та з чим його носитиЯк носити такі сандалі з сукнями (Фото: instagram.com/francescasaffari)

Найбажанішою залишається взуття такого фасону саме у чорному кольорі, оскільки воно підходить практично до всіх образів та дає змогу "гратися" зі стилями: від класичного та вишуканого, до спортивного чи навіть трішки епатажного.

Не тільки стильно, але і комфортно. Як виглядає найзручніше взуття цього літа та з чим його носитиРибацькі сандалі в моді цього літа (Фото: instagram.com/iloveelune)

Також не бійтесь одягати лляні речі, бо у спекотну погоду вони є дуже актуальними. Завершіть вбрання рибацькими сандалями, аксесуарами, гарно укладеним волоссям - і сміливо вирушайте у справах!

Не тільки стильно, але і комфортно. Як виглядає найзручніше взуття цього літа та з чим його носитиМодні сандалі 2024 (Фото: instagram.com/neelam.ahooja)

Також почитайте, чим замінити білу футболку - 5 варіантів для будь-якого випадку на літо 2024

А ще дізнайтесь, яке ще взуття слід обрати під літню сукню.

Для написання матеріалу були використані джерела: видання Elle Україна; Instagram-сторінки модних блогерок та магазинів: missy_elz, neelam.ahooja, mintconditionlondon, terbaby, francescasaffari, iloveelune.

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