Не только стильно, но и комфортно. Как выглядит самая удобная обувь этого лета и с чем ее носить

В летний сезон важно сохранять образ не только трендовым, но и удобным. И если вы вдруг ищете пару обуви, которая сможет вас выручить в те дни, когда жара становится слишком надоедливой, у нас есть для вас модная идея.

Что носить этим летом, чтобы не жертвовать стилем и чувствовать себя при этом комфортно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Рыбацкие сандалии - ваше модное вдохновение

Обувь на низкой подошве имеет разные вариации цветов и позволяет поэкспериментировать с нарядами. Смело сочетайте такие сандалии с любимыми брюками и топами. Не забудьте про аксессуары, подобранные в цвет ко всему образу.

Образы с брюками и джинсами (Фото: instagram.com/missy_elz)

Также смело комбинируйте рыбацкие сандалии с юбками - такой аутфит будет выглядеть изысканно и просто одновременно.

Образ с юбкой (Фото: instagram.com/neelam.ahooja)

С чем носить рыбацкие сандалии (Фото: instagram.com/mintconditionlondon)

Если же вы - ценитель ярких сочетаний, обратите внимание на следующий возможный вариант. Скомбинируйте рыбацкие сандалии с вашим любимым костюмом, который имеет насыщенный дизайн.

Яркий образ с рыбацкими сандалиями (Фото: instagram.com/terbaby)

Кроме того, в сочетании с романтическими женственными платьями эта пара обуви выглядит особенно красиво, подчеркивая образ и придавая ему определенный шарм.

Как носить такие сандалии с платьями (Фото: instagram.com/francescasaffari)

Самой желанной остается обувь такого фасона именно в черном цвете, поскольку она подходит практически ко всем образам и позволяет "играть" со стилями: от классического и изысканного, до спортивного или даже немного эпатажного.

Рыбацкие сандалии в моде этим летом (Фото: instagram.com/iloveelune)

Также не бойтесь одевать льняные вещи, поскольку что в жаркую погоду они очень актуальны. Завершите наряд рыбацкими сандалиями, аксессуарами, красиво уложенными волосами - и смело отправляйтесь по делам!

Модные сандалии 2024 (Фото: instagram.com/neelam.ahooja)