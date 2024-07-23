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Не только стильно, но и комфортно. Как выглядит самая удобная обувь этого лета и с чем ее носить

Вторник 23 июля 2024 07:15
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Не только стильно, но и комфортно. Как выглядит самая удобная обувь этого лета и с чем ее носить Рыбацкие сандалии - тренд лета 2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

В летний сезон важно сохранять образ не только трендовым, но и удобным. И если вы вдруг ищете пару обуви, которая сможет вас выручить в те дни, когда жара становится слишком надоедливой, у нас есть для вас модная идея.

Что носить этим летом, чтобы не жертвовать стилем и чувствовать себя при этом комфортно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Рыбацкие сандалии - ваше модное вдохновение

Обувь на низкой подошве имеет разные вариации цветов и позволяет поэкспериментировать с нарядами. Смело сочетайте такие сандалии с любимыми брюками и топами. Не забудьте про аксессуары, подобранные в цвет ко всему образу.

Не только стильно, но и комфортно. Как выглядит самая удобная обувь этого лета и с чем ее носитьНе только стильно, но и комфортно. Как выглядит самая удобная обувь этого лета и с чем ее носитьОбразы с брюками и джинсами (Фото: instagram.com/missy_elz)

Также смело комбинируйте рыбацкие сандалии с юбками - такой аутфит будет выглядеть изысканно и просто одновременно.

Не только стильно, но и комфортно. Как выглядит самая удобная обувь этого лета и с чем ее носитьОбраз с юбкой (Фото: instagram.com/neelam.ahooja)

Не только стильно, но и комфортно. Как выглядит самая удобная обувь этого лета и с чем ее носитьС чем носить рыбацкие сандалии (Фото: instagram.com/mintconditionlondon)

Если же вы - ценитель ярких сочетаний, обратите внимание на следующий возможный вариант. Скомбинируйте рыбацкие сандалии с вашим любимым костюмом, который имеет насыщенный дизайн.

Не только стильно, но и комфортно. Как выглядит самая удобная обувь этого лета и с чем ее носитьЯркий образ с рыбацкими сандалиями (Фото: instagram.com/terbaby)

Кроме того, в сочетании с романтическими женственными платьями эта пара обуви выглядит особенно красиво, подчеркивая образ и придавая ему определенный шарм.

Не только стильно, но и комфортно. Как выглядит самая удобная обувь этого лета и с чем ее носитьНе только стильно, но и комфортно. Как выглядит самая удобная обувь этого лета и с чем ее носитьКак носить такие сандалии с платьями (Фото: instagram.com/francescasaffari)

Самой желанной остается обувь такого фасона именно в черном цвете, поскольку она подходит практически ко всем образам и позволяет "играть" со стилями: от классического и изысканного, до спортивного или даже немного эпатажного.

Не только стильно, но и комфортно. Как выглядит самая удобная обувь этого лета и с чем ее носитьРыбацкие сандалии в моде этим летом (Фото: instagram.com/iloveelune)

Также не бойтесь одевать льняные вещи, поскольку что в жаркую погоду они очень актуальны. Завершите наряд рыбацкими сандалиями, аксессуарами, красиво уложенными волосами - и смело отправляйтесь по делам!

Не только стильно, но и комфортно. Как выглядит самая удобная обувь этого лета и с чем ее носитьМодные сандалии 2024 (Фото: instagram.com/neelam.ahooja)

Также почитайте, чем заменить белую футболку - 5 вариантов для любого случая на лето 2024 года.

А еще узнайте, какую еще обувь можно выбрать под летнее платье.

Для написания материала были использованы источники: издание Elle Украина; Instagram-страницы модных блогеров и магазинов: missy_elz, neelam.ahooja, mintconditionlondon, terbaby, francescasaffari, iloveelune.

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