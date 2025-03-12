Не тільки Singer. Які старовинні швейні машинки коштують як нові айфони

Колекціонування антикварних швейних машинок є захоплюючим хобі, що дозволяє доторкнутися до історії технічного прогресу та естетики минулих епох.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт колекціонерів Violity розповідає, які моделі швейних машинок мають найбільший попит у колекціонерів.

Відомі бренди швейних машинок початку ХХ століття

На початку 1900-х років ринок швейних машинок був насичений продукцією різних виробників. Компанія Singer стала синонімом якості та надійності, її машини були популярні в усьому світі. Німецькі фірми, такі як Köhler & Winselmann, також здобули визнання завдяки своїм інноваціям та високоякісним продуктам.

У Варшаві діяла компанія Berlis and Fishman, яка виробляла швейні машини, відомі своєю міцністю та елегантним дизайном. Кожен із цих брендів залишив свій слід в історії швейної техніки, пропонуючи моделі, які сьогодні є бажаними експонатами для колекціонерів.

Швейна машинка виробництва Зінгера від торгового дома Попова початку 20 сторіччя коштує 30 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

Рідкісні моделі та їх особливості

Деякі моделі швейних машинок є особливо цінними через свою рідкість або унікальні характеристики. Наприклад, антикварна швейна машинка Попова з техпаспортом є справжньою рідкістю. Збереження оригінального технічного паспорта додає їй історичної цінності та привабливості для колекціонерів.

Машини Köhler & Winselmann відзначаються своєю надійністю та якістю виконання, що робить їх бажаними експонатами. Швейні машини Berlis and Fishman з Варшави, завдяки своєму походженню та обмеженій кількості збережених екземплярів, також є цінними для колекціонерів.

Швейна машинка Kohler & Winselmann виробництва 1880 років продається за 13 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

Які антикварні швейні машинки багато коштують

При оцінці антикварних швейних машинок колекціонери звертають увагу на кілька ключових аспектів.

По-перше, це стан збереження: наявність оригінальних деталей, робочий стан механізмів та відсутність значних пошкоджень.

По-друге, важлива наявність супровідної документації, як-от технічні паспорти або інструкції, що підвищує історичну цінність предмета.

По-третє, рідкість моделі та її виробника: машини від маловідомих або вже неіснуючих компаній можуть бути більш цінними. І, нарешті, естетична привабливість: декоративні елементи, гравірування та дизайн корпусу додають машинці художньої цінності.

Польська швейна машинка Berlis and Fishman коштує 8 000 гривень сьогодні (фото: скриншот violity.com)

Збереження та реставрація антикварних машинок

Правильне збереження антикварних швейних машинок є ключовим для підтримання їхньої цінності та функціональності. Рекомендується зберігати їх у сухих приміщеннях, захищених від прямих сонячних променів та різких коливань температури.

Регулярне очищення від пилу та змащування рухомих частин допоможе запобігти корозії та заклинюванню механізмів. У разі необхідності реставрації важливо звертатися до фахівців, щоб зберегти оригінальні деталі та автентичність машинки. Неправильна реставрація може знизити колекційну цінність предмета.

Швейна машинка у гарному стані Singer коштує зараз 8 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

Де можна купити антикварні швейні машинки сьогодні

Сьогодні ринок антикварних швейних машинок є досить активним. Онлайн-аукціони, такі як Violity та eBay, пропонують широкий асортимент моделей різних періодів та виробників.

Ціни на такі машинки можуть варіюватися залежно від стану, рідкості та попиту серед колекціонерів. Колекціонери цінують не лише самі машини, але й їхню історію, що додає глибини та значущості кожному експонату.

Кожна машинка розповідає свою унікальну історію, відображаючи технологічний прогрес та естетичні вподобання свого часу.

Німецька швейна машинка Victoria продається за 6 000 гривень (фото: скриншот violity.com)

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