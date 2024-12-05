Не тільки "Сам удома". Вічна новорічна класика у світі кіно, яку варто подивитися
Багато хто й досі напередодні Нового року переглядає всі частини популярної американської комедії "Сам удома", де головну роль зіграв Маколей Калкін. І це зовсім не дивно, адже історія, знята багато років тому, не втрачає своєї актуальності й залишається бажаною.
Проте не лише цей кінематографічний сюжет допоможе створити святковий настрій. Також дізнайтеся про інші, не менш цікаві стрічки. Детальніше про вічну новорічну класику у світі кінематографу розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
"Це чудове життя"
Головний герой Джордж Бейлі отримує унікальну можливість - йому випадає нагода побачити, як би виглядав світ без нього. І ця історія справді зворушлива, адже демонструє, чому кожен із нас важливий, а також вона дарує справжній дух Різдва.
"Реальне кохання"
Тут переплітаються кілька різних історій про кохання, дружбу і родинні стосунки. Це все відбувається у різдвяному Лондоні, а красиві краєвиди та декорації дозволяють повністю зануритися у цей передноворічний ажіотаж.
"Санта-Клаус"
За сюжетом скептичний батько раптово перетворюється на Санта-Клауса. Такий несподіваний поворот подій кардинально змінює його життя. Це кумедна, добра комедія, яка нагадує нам, що дива таки трапляються.
"Різдвяна історія"
Це екранізація класичного роману Чарльза Діккенса, у якій розповідається про скупого Ебенезера Скруджа. Він проходить духовне перетворення у період Різдва, щоб зрозуміти свої минулі помилки. Класична історія вчить прощення й милосердя.
"Різдвяні канікули"
Ця стрічка розповідає про родину Ґрісволдів, які хочуть провести ідеальне Різдво. Проте їм це не вдається, адже трапляється низка непередбачуваних ситуацій, і героям доводиться робити несподівані вибори. Але ця історія показує, що навіть хаотичні свята можуть подарувати незабутні емоції.
"Чудо на 34-й вулиці"
Дівчинка та її мати зустрічають старого чоловіка, який стверджує, що він справжній Санта-Клаус. Зворушливий сюжет дозволяє нам зануритися в магію свят та запастися потрібним настроєм.
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