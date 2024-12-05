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Не тільки "Сам удома". Вічна новорічна класика у світі кіно, яку варто подивитися

Четвер 05 грудня 2024 19:45
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Не тільки "Сам удома". Вічна новорічна класика у світі кіно, яку варто подивитися Популярні новорічні фільми (фото: Кінорум)
Автор: Любов Блажко

Багато хто й досі напередодні Нового року переглядає всі частини популярної американської комедії "Сам удома", де головну роль зіграв Маколей Калкін. І це зовсім не дивно, адже історія, знята багато років тому, не втрачає своєї актуальності й залишається бажаною.

Проте не лише цей кінематографічний сюжет допоможе створити святковий настрій. Також дізнайтеся про інші, не менш цікаві стрічки. Детальніше про вічну новорічну класику у світі кінематографу розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

"Це чудове життя"

Головний герой Джордж Бейлі отримує унікальну можливість - йому випадає нагода побачити, як би виглядав світ без нього. І ця історія справді зворушлива, адже демонструє, чому кожен із нас важливий, а також вона дарує справжній дух Різдва.

"Реальне кохання"

Тут переплітаються кілька різних історій про кохання, дружбу і родинні стосунки. Це все відбувається у різдвяному Лондоні, а красиві краєвиди та декорації дозволяють повністю зануритися у цей передноворічний ажіотаж.

"Санта-Клаус"

За сюжетом скептичний батько раптово перетворюється на Санта-Клауса. Такий несподіваний поворот подій кардинально змінює його життя. Це кумедна, добра комедія, яка нагадує нам, що дива таки трапляються.

"Різдвяна історія"

Це екранізація класичного роману Чарльза Діккенса, у якій розповідається про скупого Ебенезера Скруджа. Він проходить духовне перетворення у період Різдва, щоб зрозуміти свої минулі помилки. Класична історія вчить прощення й милосердя.

"Різдвяні канікули"

Ця стрічка розповідає про родину Ґрісволдів, які хочуть провести ідеальне Різдво. Проте їм це не вдається, адже трапляється низка непередбачуваних ситуацій, і героям доводиться робити несподівані вибори. Але ця історія показує, що навіть хаотичні свята можуть подарувати незабутні емоції.

"Чудо на 34-й вулиці"

Дівчинка та її мати зустрічають старого чоловіка, який стверджує, що він справжній Санта-Клаус. Зворушливий сюжет дозволяє нам зануритися в магію свят та запастися потрібним настроєм.

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