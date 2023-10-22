Не тільки пломбір: які "радянські" продукти насправді СРСР вкрав у "ненависного Заходу"

Як в СРСР появилось згущене молоко і плавлений сир

Згущене молоко почали виготовляти у світі ще у 1856 році. Цей продукт запатентував американець Гейл Борден і з часом він почав поширюватися по інших країнах.

Тільки після поїздки наркома харчової промисловості СРСР Анастаса Мікояна у США у союзі почали виробляти згущене молоко і сухі молочні суміші для дітей. Також з-за кордону у союз "прийшли" котлети.

Мало хто знає, але у 1937 році у СРСР почали виготовляти щось на кшталт американських бургерів - котлети із круглою булочкою. Втім, радянські люди не сприйняли цієї страви і вона не прижилась.

Два топові продукти СРСР насправді запозичені у західних країнах (скриншот)

Подібна історія із плавленим сирком, який був популярним в СРСР. Його батьківщиною вважається Швейцарія, де цей продукт почали виготовляти ще у 1911 році і тільки у 1934 році він з'явився у союзі. Щоправда, у США Мікоян запозичив покращену рецептуру і пакування для сирка.

Із ненависного західного світу радянський нарком привіз не тільки нові рецептури і продукти, а й техніку. Так у СРСР з'явилися перші холодильники, де з часом почали тримати напівфабрикати для продажу.

Також Нікоян підглянув в США ідею заморожувати овочі і фрукти, а ще привіз звідти технології консервації продуктів. Нові методи і західні виробничі потужності дозволили збільшити виробництво консервів у союзі в 11 разів. Тоді масово почали консервувати горошок, кукурудзу, квасолю, томати, огірки фруктові компоти тощо.