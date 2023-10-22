Не только пломбир: какие "советские" продукты на самом деле СССР украл у "ненавистного Запада"

Как в СССР появилась сгущенка и плавленый сыр

Сгущенку начали изготавливать в мире еще в 1856 году. Этот продукт запатентовал американец Гейл Борден и со временем он начал распространяться по другим странам.

Только после поездки наркома пищевой промышленности СССР Анастаса Микояна в США в союзе начали производить сгущенку и сухие молочные смеси для детей. Также из-за границы в союз "пришли" котлеты.

Немногие знают, но в 1937 году в СССР начали изготавливать что-то вроде американских бургеров - котлеты с круглой булочкой. Однако, советские люди не восприняли это блюдо и оно не прижилось.

Два топовых продукта СССР на самом деле заимствованы в западных странах (скриншот)

Подобная история и с плавленым сырком, который был очень популярен в СССР. Его родиной считается Швейцария, где этот продукт начали производить еще в 1911 году и только в 1934 году он появился в союзе. Правда, у США Микоян позаимствовал улучшенную рецептуру и упаковку для сырка.

Из ненавистного западного мира советский нарком привез не только новые рецептуры и продукты, но и технику. Так, в СССР появились первые холодильники, где со временем начали держать полуфабрикаты для продажи.

Также Никоян подсмотрел в США идею замораживать овощи и фрукты, а еще привез технологии консервации продуктов. Новые методы и западные производственные мощности позволили увеличить производство консервов в союзе в 11 раз. Тогда массово начали консервировать горошек, кукурузу, фасоль, томаты, огурцы и фруктовые компоты.