Не тільки пломбір: які "радянські" продукти насправді СРСР вкрав у "ненависного Заходу"
Про якість радянських продуктів та оригінальність рецептур ходять легенди. Дехто зі старшого покоління досі вірить, що славнозвісний пломбір був вершиною досягнення харчової промисловості СРСР, хоч насправді ці ласощі запозичили в США. Але не тільки морозиво союз вкрав у ненависного Заходу, а й згущене молоко, культовий плавлений сирок та ще ряд технологій та рецептур.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Filter.mkip в Instagram.
Як в СРСР появилось згущене молоко і плавлений сир
Згущене молоко почали виготовляти у світі ще у 1856 році. Цей продукт запатентував американець Гейл Борден і з часом він почав поширюватися по інших країнах.
Тільки після поїздки наркома харчової промисловості СРСР Анастаса Мікояна у США у союзі почали виробляти згущене молоко і сухі молочні суміші для дітей. Також з-за кордону у союз "прийшли" котлети.
Мало хто знає, але у 1937 році у СРСР почали виготовляти щось на кшталт американських бургерів - котлети із круглою булочкою. Втім, радянські люди не сприйняли цієї страви і вона не прижилась.
Два топові продукти СРСР насправді запозичені у західних країнах (скриншот)
Подібна історія із плавленим сирком, який був популярним в СРСР. Його батьківщиною вважається Швейцарія, де цей продукт почали виготовляти ще у 1911 році і тільки у 1934 році він з'явився у союзі. Щоправда, у США Мікоян запозичив покращену рецептуру і пакування для сирка.
Із ненависного західного світу радянський нарком привіз не тільки нові рецептури і продукти, а й техніку. Так у СРСР з'явилися перші холодильники, де з часом почали тримати напівфабрикати для продажу.
Також Нікоян підглянув в США ідею заморожувати овочі і фрукти, а ще привіз звідти технології консервації продуктів. Нові методи і західні виробничі потужності дозволили збільшити виробництво консервів у союзі в 11 разів. Тоді масово почали консервувати горошок, кукурудзу, квасолю, томати, огірки фруктові компоти тощо.
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