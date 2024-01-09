Не тільки Нова пошта. Які ще українські компанії змінювали свою назву

Дерусифікація

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато відомих компаній мали російськомовні назви. Проте в ході стрімкого переходу населення на українську мову багатьом довелося проводити ребрендинг.

Так, наприклад, відома торгова марка морепродуктів "Водный мир" стала "Водним світом".

Разом із назвою змінився й логотип компанії. Раніше це була рибка в синьому кружечку. Тепер логотип являє собою ту саму рибку, але в синьо-жовтому колі. У компанії це пояснили як складові україноцентричності та патріотизму.

Як змінився логотип ТМ "Водний світ" (фото: соціальні мережі компанії)

Відомий виробник молочної продукції "Простоквашино" перейменували на "Просто Наше". Проєкт готували майже рік і презентували на День Незалежності України.

Таке рішення пояснили тим, що старий бренд "втратив актуальність для українського суспільства".

Нова назва виробника молочних продуктів "Простоквашино" (фото: dsnews.ua)

У 2012 році у Дніпрі заснували бренд морозива "Белая бяроза" з назвою на білоруський манір. Після початку повномасштабної війни неймінг бренду змінили на "Біла береза".

Важливо зазначити, що через білоруську назву бренд хибно вважали білоруським. Проте компанія спростувала це, заявивши, що їхня продукція є винятково українським продуктом.

Український бренд морозива перейменували (фото: пресслужба)

Slando став OLX

Бренд з'явився у 2006 році. У вересні український сайт оголошень Slando приєднався до мережі OLX Group і також провів ребрендинг.

"Ми українська компанія, яка з 2011 року є частиною глобальної групи Naspers із центральним офісом у Кейптауні. Мета ребрендингу - об'єднати майданчики групи по всьому світу під одним брендом і розширити міжнародну присутність бренду OLX на глобальному рівні", - казав генеральний директор OLX.ua Сергій Гапоченко.

Нова назва OLX походить від англійського OnLine eXchange. Станом на 2018 рік на майданчику зареєстровано 1,5 млн продавців, розміщено понад 11 млн оголошень і кожну хвилину додається близько 100 нових.

Watsons Україна

Це популярна в Україні мережа роздрібної торгівлі товарами для краси, здоров'я та дому. До її складу входять 429 магазинів і 16 аптек у більш ніж 100 містах, свідчать дані за 2017 рік.

Перший магазин в Україні з'явився в Києві у 1993 році. Через три роки створили мережу "ДЦ". У 2006 році мережа магазинів стала частиною міжнародної корпорації A.S. Watson Groupe.

І через п'ять років, у 2011-му, з'явився той магазин, який усі українці знають сьогодні. У цей рік відбулося перейменування мережі "ДЦ" на Watsons та початок ребредингу магазинів і аптек.

Від UMC до Vodafone

Назва компанії UMC розшифровується як Ukrainian Mobile Communications - Український мобільний зв'язок. Її створили у листопаді 1992 року.

9 липня 2007 року оператор UMC оголошує про перехід на новий бренд МТС. Для того, аби змінити пам'ять користувачів, запустили масштабну рекламну кампанію.

Водночас запустили бездротовий 3G-інтернет, а абонентів JEANS і МТС об'єднали в найбільшу мережу в Україні.

Зі зміною назви змінювали й логотип мобільного оператора (фото: відкриті джерела)

16 жовтня 2015 року МТС-Україна оголосила про договір з британським телеком-оператором Vodafone.Повний перехід на бренд Vodafone провели в листопаді 2018 року.

Нова пошта

"Ми вже набагато більше, аніж пошта. Саме тому ми прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів - NOVA", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Додамо, що "Нова пошта" працює на ринку України з 2001 року. Наразі до групи входять декілька компаній: