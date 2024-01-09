Не только Новая почта. Какие еще украинские компании сменили свое название

Дерусификация

До полномасштабного вторжения России в Украину многие известные компании были с русскоязычными названиями. Однако в ходе стремительного перехода населения на украинский язык многим пришлось проводить ребрендинг.

Так, к примеру, известная торговая марка морепродуктов "Водный мир" стала "Водним світом".

Вместе с названием сменился и логотип компании. Раньше это была рыбка в синем кружочке. Теперь логотип представляет собой ту же рыбку, но в сине-желтом кругу. В компании это объяснили как составляющие украиноцентричности и патриотизма.

Как изменился логотип ТМ "Водний світ" (фото: социальные сети компании)

Известный производитель молочной продукции "Простоквашино" был переименован в "Просто Наше". Проект готовили почти год и презентовали в День Независимости Украины.

Такое решение объяснили тем, что старый бренд "потерял актуальность для украинского общества".

Новое название производителя молочных продуктов "Простоквашино" (фото: dsnews.ua)

В 2012 году в Днепре основали бренд мороженого "Белая бяреза" с названием белорусский манер. После начала полномасштабной войны нейминг бренда сменили на "Біла береза".

Важно отметить, что из-за белорусского названия бренд ошибочно считали белорусским. Однако компания опровергла это, заявив, что их продукция является исключительно украинским продуктом.

Украинский бренд мороженого переименовали (фото: пресс-служба)

Slando стал OLX

Бренд появился в 2006 году. В сентябре украинский сайт объявлений Slando присоединился к сети OLX Group и провел ребрендинг.

"Мы украинская компания, которая с 2011 года является частью глобальной группы Naspers с центральным офисом в Кейптауне. Цель ребрендинга - объединить площадки группы по всему миру под одним брендом и расширить международное присутствие бренда OLX на глобальном уровне", - говорил генеральный директор OLX.ua Сергей Гапоченко.

Новое название OLX происходит от английского OnLine eXchange. По состоянию на 2018 год на площадке зарегистрировано 1,5 млн продавцов, размещено более 11 млн объявлений и каждую минуту добавляется около 100 новых.

Watsons Украина

Это популярная сеть розничной торговли товарами для красоты, здоровья и дома. В ее состав входят 429 магазинов и 16 аптек в более чем 100 городах, свидетельствуют данные за 2017 год.

Первый магазин в Украине появился в Киеве в 1993 году. Через три года была создана сеть "ДЦ". В 2006 году сеть магазинов стала частью международной корпорации AS Watson Groupe.

И через пять лет, в 2011-м, появился магазин, который все украинцы знают сегодня. В этот год произошло переименование сети "ДЦ" в Watsons и начало ребрединга магазинов и аптек.

От UMC до Vodafone

Название компании UMC расшифровывается как Ukrainian Mobile Communications - Украинская мобильная связь. Ее создали в ноябре 1992 года.

9 июля 2007 года оператор UMC объявляет о переходе на новый бренд МТС. Чтобы изменить память пользователей, запустили масштабную рекламную кампанию.

В то же время, запустили беспроводной 3G-интернет, а абонентов JEANS и МТС объединили в крупнейшую сеть в Украине.

Со сменой названия меняли и логотип мобильного оператора (фото: открытые источники)

16 октября 2015 года МТС-Украина объявила о договоре с британским телеком-оператором Vodafone. Полный переход на бренд Vodafone провели в ноябре 2018 года.

Новая почта

"Мы уже гораздо больше, чем почта. Именно поэтому мы убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров - NOVA", - говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что "Новая почта" работает на рынке Украины с 2001 года. В настоящее время в группу входят несколько компаний: