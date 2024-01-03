Не тільки Могилевська. Українські зірки, які стали мамами після 40-ка

Днями 48-річна українська співачка Наталія Могилевська приголомшила новиною, що удочерила двох дівчаток. Артистка відкладала материнство через кар'єру, а потім довго була самотньою.
Упродовж десяти років вона працювала над собою, і на початку повномасштабної війни зустріла свою людину, з якою вирішила здійснити свою мрію - стати мамою.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, хто ще з вітчизняних знаменитостей довів, що вік - це не перешкода на шляху материнства. Тож далі у нашій добірці - зірки, які наважилися завести дитину після 40 років.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Василіси Фролової, Олени Кравець, Алли Мазур, Олени Мозгової, Марини Одольської.
Відома телеведуча тривалий час боролася із труднощами у спробах стати матір'ю.
Вона звернулася до різних фахівців у пошуках допомоги та пройшла безліч медичних обстежень, але ніхто не зміг надати їй позитивних результатів.
Тому Василіса вирішила відмовитися від ідеї про материнство.
Раптово сталося справжнє диво - знаменитість завагітніла.
У віці 43 років Фролова вперше відчула радістьі материнства, коли в неї народився хлопчик, якого вона назвала Родіоном.
Василіса Фролова із сином (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Журналістка та телеведуча Алла Мазур вперше стала мамою у віці 43 років.
Свого сина Мазур виховує самостійно, а ім’я його батька зірка досі не розкриває.
На своїй сторінці в Instagram вона ділиться з іншими мамами досвідом та порадами щодо того, як знаходити баланс між роботою, доглядом за дитиною та турботою про власне здоров'я.
Алла Мазур (фото: instagram.com/allamazurofficial)
Українська актриса комедійного жанру Олена Кравець є матір'ю трьох дітей.
Першою народилася її старша дочка Марія, а через 13 років, коли зірці виповнилося 39 років, на світ з'явилися двійнята, Катерина та Іван.
Під час вагітності ця відома мама не просто сиділа без діла: вона успішно пройшла курси зі скорочитання і навіть запустила власну лінію одягу для вагітних.
Олена Кравець з дітьми (фото: instagram.com/lennykravets)
Українська продюсерка Олена Мозгова виховує трьох доньок.
Двох з них - Зою та Євгенію - вона народила від співака Олександра Пономарьова, а третю, Соломію, від виконавця Девіда Аксельрода.
Наймолодша дівчинка з’явилась у Мозгової у 41.
"Якщо ви завагітніли, народжуйте і навіть не сумнівайтеся! Ви навіть уявити не можете, яке це щастя, народити в такому зрілому віці!", - ділилася Олена на своїй сторінці в Instagram через чотири місяці після пологів.
Олена Мозгова з донькою Соломією (фото:instagram.com/david__axelrod)
Зірка 90-х Марина Одольська є мамою чотирьох дітей.
Її перші двоє дітей - син Микита та дочка Люба - народилися у першому шлюбі, а молодші сини - Лев та Андрій - з'явилися на світ від другого чоловіка, звукорежисера Євгена Іванова.
Вчетверте Марина стала мамою у віці 40 років.
"Вчора пізно ввечері наш синочок народився, і з того часу ми проводимо вдвох щоночі! Дякую моєму улюбленому Євгену Іванову та лікарям за можливість знову відчути це велике щастя!", - повідомляла вона про радісну подію на сторінці у Facebook.
Марина Одольська з родиною (фото: instagram.com/odolskaofficial)
Нещодавно ми писали, що відомо про чоловіка Могилевської, якого вона тримає в таємниці.