Політолог пояснив, як трампівські мита вплинуть на Україну

Україна під час тарифної війни президента США Дональда Трампа може бути найменш постраждалою. Адже було запроваджено базову ставку мита - 10%.

"При цьому буревії ми найменше будемо затронутими. Тому що 10% - це базова ставка, яка введена по всіх. Тобто просто "загальний рівень води піднявся" для всіх однаково і ми в рівних умовах з іншими, наші виробники, не в гірших (умовах - ред.). А якщо взяти цілу низку інших країн, то виявляється, що ми стали ще в кращих. Тому що ті країни, які мали кращі умови, ніж Україна зараз мають гірші", - розповів політолог.

Він зауважив, що для Євросоюзу було запроваджено 20%.Це цікаво тим, що, наприклад, Угорщина має 20% мит, а Україна 10%. У цьому випадку український бізнес перебуває у кращому становищі.

Цікаво і те, що Ізраїль отримав 17% мит при тому, що днями перед цим лібералізував свої мита для США, розраховуючи на те, що вони не потраплять під рішення Трампа. Однак цього не сталось, і Ізраїль отримав не базову ставку, а значно вищий відсоток. Хоча більша частина сусідів Ізраїлю, яким вони протистоять і які не є стратегічними союзниками США, отримали 10% ставку.

"Цікаво, що найбіліше зараз Трамп б'є по своїх. Як кажуть у російській приказці, "бий своїх, щоб чужі боялися". Він діє чисто за російським принципом. Молдова нещасна отримала 31%. З якого дива взагалі не зрозуміло, теж мені "найбільша загроза" для фінансової стабільності США. Хоча у Трампа позиціонують, що 10% отримали всі за замовченням, а підвищені мита - це ті країни, які найбільше "несправедливо себе вели по відношенню до США".", - зазначив Саакян.

Він звернув увагу, що у списку є декілька країн, які також незрозуміло з яких причин отримали такі мита. При цьому різниця між Молдовою і Китаєм 3%, адже Китай отримав 34%.

"Так от, вся ця ситуація, звісно, вона вдарить по всіх, але при цьому по нас вдарить найменше, і стосовно інших ще менше. Тому можемо опинитися разом з Туреччиною, Британією, там 5 чи 6 країн, які фактично опинилися в цій ситуації 10% з Європи з партнерів США, якщо не брати Азію, Арабський світ, то в Європі може початися конкуренція перетікання бізнесів, юридичних адрес", - розповів він.

Мова про те, що, наприклад компанія, зареєстрована у Молдові при експорті в США отримує 31% мита, а якщо вона зареєстрована 50 кілометрів північніше, умовно на Одеській області чи в Чернівцях, ця ж компанія буде отримувати 10% мит при експорті в США.

"Тому тут може створитися дуже цікава ситуація, коли ми стоїмо стосовно Сполучених Штатів такими ледь не вільними економічними зонами з 10% обтяження", - заявив політолог.