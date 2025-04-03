Політолог пояснив, як трампівські мита вплинуть на Україну
Україна під час тарифної війни президента США Дональда Трампа може бути найменш постраждалою. Адже було запроваджено базову ставку мита - 10%.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Олег Саакян.
"При цьому буревії ми найменше будемо затронутими. Тому що 10% - це базова ставка, яка введена по всіх. Тобто просто "загальний рівень води піднявся" для всіх однаково і ми в рівних умовах з іншими, наші виробники, не в гірших (умовах - ред.). А якщо взяти цілу низку інших країн, то виявляється, що ми стали ще в кращих. Тому що ті країни, які мали кращі умови, ніж Україна зараз мають гірші", - розповів політолог.
Він зауважив, що для Євросоюзу було запроваджено 20%.Це цікаво тим, що, наприклад, Угорщина має 20% мит, а Україна 10%. У цьому випадку український бізнес перебуває у кращому становищі.
Цікаво і те, що Ізраїль отримав 17% мит при тому, що днями перед цим лібералізував свої мита для США, розраховуючи на те, що вони не потраплять під рішення Трампа. Однак цього не сталось, і Ізраїль отримав не базову ставку, а значно вищий відсоток. Хоча більша частина сусідів Ізраїлю, яким вони протистоять і які не є стратегічними союзниками США, отримали 10% ставку.
"Цікаво, що найбіліше зараз Трамп б'є по своїх. Як кажуть у російській приказці, "бий своїх, щоб чужі боялися". Він діє чисто за російським принципом. Молдова нещасна отримала 31%. З якого дива взагалі не зрозуміло, теж мені "найбільша загроза" для фінансової стабільності США. Хоча у Трампа позиціонують, що 10% отримали всі за замовченням, а підвищені мита - це ті країни, які найбільше "несправедливо себе вели по відношенню до США".", - зазначив Саакян.
Він звернув увагу, що у списку є декілька країн, які також незрозуміло з яких причин отримали такі мита. При цьому різниця між Молдовою і Китаєм 3%, адже Китай отримав 34%.
"Так от, вся ця ситуація, звісно, вона вдарить по всіх, але при цьому по нас вдарить найменше, і стосовно інших ще менше. Тому можемо опинитися разом з Туреччиною, Британією, там 5 чи 6 країн, які фактично опинилися в цій ситуації 10% з Європи з партнерів США, якщо не брати Азію, Арабський світ, то в Європі може початися конкуренція перетікання бізнесів, юридичних адрес", - розповів він.
Мова про те, що, наприклад компанія, зареєстрована у Молдові при експорті в США отримує 31% мита, а якщо вона зареєстрована 50 кілометрів північніше, умовно на Одеській області чи в Чернівцях, ця ж компанія буде отримувати 10% мит при експорті в США.
"Тому тут може створитися дуже цікава ситуація, коли ми стоїмо стосовно Сполучених Штатів такими ледь не вільними економічними зонами з 10% обтяження", - заявив політолог.
Торгова війна США
Напередодні президент США Дональд Трамп підписав указ щодо запровадження тарифів на імпорт для багатьох торгових партнерів Штатів. Цікаво те, що для низки країн мита стали набагато вищими: 34% для Китаю й 20% для Європейського союзу.
Однак для України були запроваджені 10% мита. Як розповіла віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки України Юлії Свириденко, для України ці мита не є критичними.
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