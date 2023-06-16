Не тільки Milka та "Барні". Список солодощів Mondelez, які не потрібно купувати

Продукцію Mondelez International бойкотують у Європі

У скандинавських країнах уже бойкотують компанію, яку визнали спонсором війни в Україні. Так, наприклад, у супермаркетах Швеції покупців закликають не купувати продукцію цього бренду. Компанія досі не закрила свої філії біля Росії.

А шведський супермаркет ICA у Йотеборзі попереджає покупців, що Mondelez у чорному списку.

"Шведський супермаркет ICA у Йотеборзі попереджає покупців, що корпорація Mondelez International, що виробляє шоколад Marabou, Toblerone, Daim, печиво Oreo, сир Philadelphia та інші популярні продукти, знаходиться в "чорному списку України" через те, що вона не закрила свої філії на території Росії", - повідомила у Facebook Олена Юрченко та поділилася фото.

Деякі скандинавські компанії нещодавно заявили, що ухвалили рішення припинити продаж продукції Mondelez через те, що Національне агентство із запобігання корупції України внесло виробника солодощів до списку спонсорів війни.

У Швеції супермаркети попереджають покупців про продукцію Mondelez International (фото: facebook.com/lena.yurchenko)

Яку продукцію продає Mondelez International

Нижче ми публікуємо список продукції бренду, яка активно продається в Україні. Не забувайте, що ця компанія сплачує податки до бюджету РФ і цим спонсорує війну.

Barni

7Days

Belvita

Cadbury

Côte d'Or

Cadbury Dairy Milk

Daim

Halls

Oreo

Milka

Philadelphia

Toblerone

TUC

Що говорять у компанії про спонсорство війни

16 червня провідний американський виробник харчових продуктів Mondelez International повідомив, що скорочує угоди в Росії, але остаточно не виходить із ринку.

До кінця 2023 року бренд планує створити на російському ринку окремий бізнес, який матиме самодостатній ланцюг поставок. Після бойкоту скандинавських країн продукції компанії там заявили, що скорочують витрати на рекламу в медіа РФ.

"В результаті цих дій... загальні обсяги скоротилися... і як обсяги нашого імпорту, так і частка ринку значно зменшились", - заявили у Mondelez.

Цікаво, що за 2022 рік прибуток російської філії Mondelez International склав 339 млн доларів, виторг від продажу - понад 1 млрд доларів. Таким чином, американська компанія заплатила податки до бюджету Росії на 61 мільйон доларів.