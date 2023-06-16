Не только Milka и "Барни". Список сладостей Mondelez, которые не нужно покупать

Продукцию Mondelez International бойкотируют Европе

В скандинавских странах уже бойкотируют компанию, которую признали спонсором войны в Украине. Так, например, в супермаркетах Швеции покупателей призывают не покупать продукция данного бренда. Компания до сих пор не закрыла свои филиалы на территории России.

А шведский супермаркет ICA в Йотеборге предупреждает покупателей, что Mondelez в черном списке.

"Шведский супермаркет ICA в Йотеборге предупреждает покупателей, что корпорация Mondelez International, производящая шоколад Marabou, Toblerone, Daim, печенье Oreo, сыр Philadelphia и другие популярные продукты находится в "черном списке Украины" из-за того, что она не закрыла свои филиалы на территории России", - сообщила в Facebook Елена Юрченко и поделилась фото.

Некоторые скандинавские компании недавно заявили, что приняли решение прекратить продажу продукции Mondelez из-за того, что Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло производителя сладостей в список спонсоров войны.

В Швеции супермаркеты предупреждают покупателей о продукции Mondelez International (фото: facebook.com/lena.yurchenko)

Какую продукцию продает Mondelez International

Ниже мы публикуем список продукции бренда, которая активно продается в Украине. Не забывайте, что эта компания платит налоги в бюджет РФ и тем самым спонсирует войну.

Barni

7Days

Belvita

Cadbury

Côte d'Or

Cadbury Dairy Milk

Daim

Halls

Oreo

Milka

Philadelphia

Toblerone

TUC

Что говорят в компании о спонсорстве войны

16 июня ведущий американский производитель пищевых продуктов Mondelez International сообщил, что сокращает сделки в России, но окончательно не выходит с рынка.

До конца 2023 года бренд планирует создать на российском рынке отдельный бизнес, который будет иметь самодостаточную цепь поставок. После бойкота скандинавских стран продукции компании, там заявили, что сокращают расходы на рекламу в медиа РФ.

"В результате этих действий... общие объемы сократились... и как объемы нашего импорта, так и доля рынка значительно уменьшились", - заявили в Mondelez.

Интересно, что за 2022 год прибыль российского филиала Mondelez International составила 339 млн долларов, выручка от продажи – более 1 млрд долларов. Таким образом американская компания заплатила налоги в бюджет России на 61 миллион долларов.