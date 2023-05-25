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НАЗК внесло американську Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни

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Четвер 25 травня 2023 17:37
НАЗК внесло американську Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни Фото: НАЗК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Американську транснаціональну компанію з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування та напоїв Mondelez International додали до списку міжнародних спонсорів війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

"Компанія в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інтереси компанії, що має річний дохід близько $26 млрд і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ "Мон'дэлис Русь", яка має три заводи:

  • фабрику "Більшовик", яка випускає печиво "Ювілейне", OREO, "Ведмедик Барні" та крекери TUC;
  • виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, "Повітряний", Milka та батончик Picnic);
  • завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls).

Доходи Mondelez у РФ

За підсумками воєнного 2022 року прибуток російського філіалу Mondelez International склав 339 млн доларів (+303% за рік), виручка - понад 1 млрд доларів (+38% за рік). Бюджет агресора компанія поповнила на понад 61 млн доларів податків.

"Це - суха фінансова статистика, яка вимірюється життями українських дітей, які більше ніколи не скуштують "Ведмедика Барні", - написали в НАЗК.

Після російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в Росії.

Mondelez відреагувала формально - оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в Росії. Однак, судячи з фінансових показників, російський ринок для компанії залишається перспективним.

Знищення заводу Mondelez в Україні

Фабрика Mondelez у Тростянці (Сумська область) постраждала від обстрілів армії РФ у 2022 році. Після відходу з міста росіяни пограбували "Тростянецьку шоколадну фабрику" (так називалась фабрика Mondelez - ред.).

Mondelez займається виготовленням кави Jacobs, печива Oreo, шоколаду Milka та чипсів "Люкс".

Список "Міжнародних спонсорів війни"

НАЗК повідомляло, що головною метою включення компаній у цей список є репутаційний тиск.

"Важливо, щоб таким компаніям було репутаційно не вигідно співпрацювати з агресором, вони закрили свій бізнес в Росії та усвідомили позицію усього демократичного світу", - пояснювали в НАЗК.

За цей час до переліку внесено 26 міжнародних компаній.

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