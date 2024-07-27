Не тільки "Марсіянин". Гостросюжетні фільми про виживання, які тримають до останньої хвилини

Головні персонажі цих фільмів опинилися в обставинах, які потребували від них лише одного, - виживання. І кожен, щоб зберегти життя, вдавався до своїх методів та розмірковувань.
Які стрічки на цю тему варто подивитися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Стрічка розповідає про астронавта Марка Вотні, який в результаті помилки залишається один на Марсі, оскільки Його вважають мертвим. Головному герою доводиться робити усе від себе можливе і неможливе, аби зберегти життя.
Стрічка розповідає про біографічну історію альпініста Арона Ралстона, який у 2003 пролежав у горах, притиснений до скелі кругляком майже 5 днів. Щоб звільнитися, йому довелося самому собі ампутувати руку.
Пригодницька драма знята за однойменним романом Янна Мартеля, який був виданий у 2001 році. В центрі сюжету - чоловік на ім'я Пі. Він опинився сам серед бурхливих хвиль після того, як корабель, на якому він плив, потонув. Герой потрапляє у шторм, а потім дізнається, що крім нього, у шлюпці ще є кілька тварин з корабля: гієна, зебра, орангутанг та тигр.
Починається боротьба за виживання, поки, врешті-решт, Пі не залишається сам на сам із тигром. Кому вдасться перемогти?
Автобіографічна стрічка розповідає про авіакатастрофу, яка стається в Андах. З 45 пасажирів, які вирушили до Чилі, виживає 29. І далі відбуваються події, які дозволяють вижити лише кільком з них.
Ті, хто вижили, продовжують втрачати друзів і знайомих, і залишатися в смертельно небезпечних природних умовах, де немає харчів та теплих речей. У такому місці, серед гір, вони проводять 70 днів - доки не знаходять вихід із безнадійної ситуації.
Фільм розповідає про підлітка Томаса, який нічого не пам'ятає, крім свого імені. Згодом він опиняється серед інших підлітків, які навчилися виживати у замкненому просторі.
Кожного місяця прибуває новий хлопчик. Вони починають шукати вихід із лабіринту, де живуть. Надія на звільнення посилюється з появою нової дівчинки, яка прийшла до них з дивною запискою.
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