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Не тільки "Марсіянин". Гостросюжетні фільми про виживання, які тримають до останньої хвилини

Найкращі фільми про виживання (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Головні персонажі цих фільмів опинилися в обставинах, які потребували від них лише одного, - виживання. І кожен, щоб зберегти життя, вдавався до своїх методів та розмірковувань.

Які стрічки на цю тему варто подивитися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

"Марсіянин"

Стрічка розповідає про астронавта Марка Вотні, який в результаті помилки залишається один на Марсі, оскільки Його вважають мертвим. Головному герою доводиться робити усе від себе можливе і неможливе, аби зберегти життя.

 

"127 годин"

Стрічка розповідає про біографічну історію альпініста Арона Ралстона, який у 2003 пролежав у горах, притиснений до скелі кругляком майже 5 днів. Щоб звільнитися, йому довелося самому собі ампутувати руку.

 

"Життя Пі"

Пригодницька драма знята за однойменним романом Янна Мартеля, який був виданий у 2001 році. В центрі сюжету - чоловік на ім'я Пі. Він опинився сам серед бурхливих хвиль після того, як корабель, на якому він плив, потонув. Герой потрапляє у шторм, а потім дізнається, що крім нього, у шлюпці ще є кілька тварин з корабля: гієна, зебра, орангутанг та тигр.

Починається боротьба за виживання, поки, врешті-решт, Пі не залишається сам на сам із тигром. Кому вдасться перемогти?

 

"Снігова спільнота"

Автобіографічна стрічка розповідає про авіакатастрофу, яка стається в Андах. З 45 пасажирів, які вирушили до Чилі, виживає 29. І далі відбуваються події, які дозволяють вижити лише кільком з них.

Ті, хто вижили, продовжують втрачати друзів і знайомих, і залишатися в смертельно небезпечних природних умовах, де немає харчів та теплих речей. У такому місці, серед гір, вони проводять 70 днів - доки не знаходять вихід із безнадійної ситуації.

 

"Той, що біжить лабіринтом"

Фільм розповідає про підлітка Томаса, який нічого не пам'ятає, крім свого імені. Згодом він опиняється серед інших підлітків, які навчилися виживати у замкненому просторі.

Кожного місяця прибуває новий хлопчик. Вони починають шукати вихід із лабіринту, де живуть. Надія на звільнення посилюється з появою нової дівчинки, яка прийшла до них з дивною запискою.

 

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