Вони не уявляли своє життя без музики. Фільми про відомих артистів, чиї пісні підкорили світ

Знамениті особистості, про яких розповідатиметься у цьому матеріалі, не уявляли жодного свого дня без музики. Їхні історії надихають та наочно демонструють, що для справжнього таланту не існує ніяких меж.

Про кого саме йде мова та які автобіографічні стрічки варто переглянути, пише РБК-Україна (проєкт Styler).

"Богемна рапсодія"

Біографічний фільм було випущено у 2018 році, і він присвячений захопливій історії гурту Queen та подіям, що розповідають про життя його учасників.

Стрічка охоплює період з 1970 по 1985 роки. У центрі сюжету - лідер колективу Фредді Мерк'юрі, який перед початком свого музичного шляху працює вантажником багажу в аеропорту та мешкає з батьками та сестрою.

Він випадково опиняється на виступі студентської рок-групи, після чого знайомиться з одним із його музикантів. Хлопець дізнається, що колектив залишився без вокаліста, а тому пропонує їм себе на його місце - з цього і починається захоплююча історія, яка приведе до шаленого успіху та світового визнання.

"Боб Марлі. One Love"

Автобіографічна стрічка розповідає про талановитого виконавця з Ямайки Боба Марлі. На батьківщині артиста стрімко зростає насильство та рівень злочинності, що серйозно впливає на його особисте життя з дружиною Ритою.

Під час підготовки до одного з важливих концертів, який покликаний об'єднати суспільство, Марлі ледь не стає жертвою вбивства, а його кохана отримує поранення.

На тлі цих подій музикант наважується покинути Ямайку та перебратися до Британії, аби там продовжити музичну діяльність. У новій для себе країні знаменитість знайомиться з зовсім іншим способом життя, проте весь свій час він приділяє музиці та з кожним днем стає все популярніше.

"Стати Джоном Ленноном"

Британський художній фільм розкриває дитинство і юність Джона Леннона: від його народження до кінця 50-х років, тобто до моменту, коли був створений перший музичний колектив за його участю - гурт The Quarrymen.

Стрічка знята за книгою Джулії Берд "Особисте життя Леннона: нерозказана історія від його сестри". Фільм детально показує Джона у підлітковому віці, його стосунки з тіткою та матір'ю - двома головними жінками у першій частині його життя. Також там можна побачити зустріч музиканта із Полом Маккартні, Джорджем Гаррісоном, а згодом і народження легендарного гурту Beatles.

"Курт Кобейн: Клятий монтаж"

Документальна стрічка присвячена лідеру гурту Nirvana Курту Кобейну. Прем'єра фільму відбулася в рамках кінофестивалю Санденс, що проходив у 2015 році.

На реалізацією фільму працював Бретт Морген, і на це його надихнула вдова музиканта Кортні Лав, яка розповіла йому історію, яку би можна було втілити на екрані.

Однак близький товариш Кобейна - Базз Озборн - назвав стрічку "в більшій мірі фантастичною брехнею", але анімацію - "справді крутою".

"Рей"

Біографічна драма отримала два Оскара. Вона заснована на автобіографії Рея Чарльза, що була видана у 1978 році.

Доля знаменитого американського джазового співака, піаніста та композитора показується у період його життя з 1930 по 1966 рік.

"Рей" - це фільм, в якому можна знайти все - і історію маленького семирічного хлопчика, який почав втрачати зір, чия мати, зібравши всю силу в кулак, не шкодуючи себе намагалася не тільки прогодувати дитину, але і навчити його жити самостійно, попри сліпоту. Тут і історія сходження легенди джазу, який попри свою недугу і расову сегрегацію зумів домогтися широкого визнання. Тут і брехливі менеджери, і коханки-бек-вокалістки, і наркотики, і щира любов, і звичайно ж - музика", - говориться про кінороботу на сторінці Wikipedia.