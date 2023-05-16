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Не тільки для краси: ось чому чорнобривці потрібно посадити на городі

Чому потрібно посадити чорнобривці (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Чорнобривці - одні з найпопулярніших квітів, які обов'язково потрібно мати у саду. Зокрема, такі квіти мають безліч корисних властивостей і можуть стати справжніми помічниками.

В чому користь чорнобривців - читайте на Styler нижче.

Захищають ґрунт

Чорнобривці мають густе листя і сильну кореневу систему, які допомагають зберігати вологу та запобігати ерозії ґрунту. Крім того, чорнобривці можуть покращувати структуру ґрунту і збагачувати її поживними речовинами.

Також вони допомагають в боротьбі зі шкідниками та хворобами. Зокрема, вони відомі своїми властивостями боротися з нематодою.

Покращують ріст овочів

Часто такі рослини також садять поруч з овочами. Все тому, що вони можуть покращувати їх зростання і якість. До того ж, овочі, посаджені після чорнобривців, 100% будуть більш міцними та здоровими.

Окрім того, чорнобривці здатні захистити врожай від фітофтори - захворювань томатів. Необхідно просто вкопати восени в ґрунт подрібнені стебла чорнобривців.

Ефірні олії

Також чорнобривці використовують в чистому вигляді та у поєднанні з іншими ефірними оліями для косметичних засобів. Зокрема, у лікуванні різних шкірних хвороб та ГРВІ.

Коли висаджують у відкритий ґрунт

У відкритий ґрунт розсаду висаджують, коли пізні заморозки не будуть загрожувати, бо чорнобривці не витримують мінусових температур. Розсаду у відкритий ґрунт переносять лише тоді, коли на вулиці вже тепло.

Висаджують рослини на ділянках, які добре освітлені, захищені від холодного вітру і протягів.

Важливо пам'ятати, що чорнобривці потребують частого й рясного поливу.

Раніше ми повідомляли, що можна посадити замість чорнобривців.

Також ми писали, як використати бузок у домашніх умовах.

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