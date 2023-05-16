Не только для красоты: вот почему бархатцы нужно посадить на огороде

Бархатцы - одни из самых популярных цветов, которые обязательно нужно иметь в саду. В частности, такие цветы обладают множеством полезных свойств и могут стать настоящими помощниками.
В чем польза бархатцев - читайте на Styler ниже.
Бархатцы имеют густые листья и сильную корневую систему, которые помогают сохранять влагу и предотвращать эрозию почвы. Кроме того, бархатцы могут улучшать структуру почвы и обогащать ее питательными веществами.
Также они помогают в борьбе с вредителями и болезнями. В частности, они известны своими свойствами бороться с нематодой.
Часто такие растения также сажают рядом с овощами. Все потому, что они могут улучшать их рост и качество. К тому же, овощи, посаженные после бархатцев, 100% будут более крепкими и здоровыми.
Кроме того, бархатцы способны защитить урожай от фитофторы - заболеваний томатов. Необходимо просто вкопать осенью в грунт измельченные стебли бархатцев.
Также бархатцы используют в чистом виде и в сочетании с другими эфирными маслами для косметических средств. В частности, в лечении различных кожных заболеваний и ОРВИ.
В открытый грунт рассаду высаживают, когда поздние заморозки не будут угрожать, потому что бархатцы не выдерживают минусовых температур. Рассаду в открытую почву переносят только тогда, когда на улице уже тепло.
Высаживают растения на хорошо освещенных участках, защищенные от холодного ветра и сквозняков.
Важно помнить, что бархатцы нуждаются в частом и обильном поливе.
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