Не тільки користь: ось як яблучний оцет може завдати шкоди організму

Яблучний оцет використовується як інгредієнт у заправках для салатів, соління та маринадах. Він може мати як переваги для здоров’я, так і завдавати шкодити організму.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи може яблучний оцет зіпсуватись та кому його варто уникати.
Оцет є чудовим джерелом:
Деякі види оцту також можуть бути хорошим джерелом антиоксидантів. Чим темніший оцет, тим більше антиоксидантів є в рідині.
Кислотність може допомогти покращити та підтримати якісне травлення.
Оцтова кислота може стимулювати вироблення травних ферментів, які можуть сприяти розщепленню та засвоєнню поживних речовин з їжі.
За рахунок вмісту лактобактерій та низки властивостей, які покращують травлення та перистальтику кишківника, яблучний оцет може позитивно впливати і на стан імунітету. Від стану мікробіома залежить опірність бактеріям та вірусам, стресу, різним зовнішнім агресорам.
Дослідження показали, що регулярне вживання яблучного оцту може позитивно впливати на стан людей з гіпертонією. У тих учасників, у кого на початку дослідження було виявлено гіпертонію, аналізи показали зниження тиску.
Крім того, яблучний оцет відомий тим, що допомагає контролювати рівень цукру в крові.
Також його можна застосовувати, якщо у вас високий рівень холестерину. Він сприяє виведенню "поганого" та нормалізує його кількість у крові.
Попри деякі переваги для здоров'я, яблучний оцет може завдати організму і шкоду.
Особливо обережними потрібно бути людям із серйозними порушеннями роботи ШКТ, запаленнями, порушеннями слизових або виразкою. У такому разі приймання яблучного оцту лише погіршить стан здоров'я.
Найкраще використовуйте яблучний оцет в домашніх заправках з оливковою олією, травами та спеціями.
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