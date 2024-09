Не тільки користь: ось як яблучний оцет може завдати шкоди організму

Раніше ми повідомляли, кому не можна їсти куркуму і чим вона небезпечна.

Також читайте, коли потрібно додавати лавровий лист у суп при варінні.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Web MD, Healthline та Eat This Not That!