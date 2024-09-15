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Не тільки користь: ось як яблучний оцет може завдати шкоди організму

Чим корисний та шкідливий яблучний оцет (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Яблучний оцет використовується як інгредієнт у заправках для салатів, соління та маринадах. Він може мати як переваги для здоров’я, так і завдавати шкодити організму.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чи може яблучний оцет зіпсуватись та кому його варто уникати.

Чим корисний оцет

Оцет є чудовим джерелом:

  • калію
  • магній
  • кальцію
  • фосфору

Деякі види оцту також можуть бути хорошим джерелом антиоксидантів. Чим темніший оцет, тим більше антиоксидантів є в рідині. 

Покращує засвоєння поживних речовин

Кислотність може допомогти покращити та підтримати якісне травлення.

Оцтова кислота може стимулювати вироблення травних ферментів, які можуть сприяти розщепленню та засвоєнню поживних речовин з їжі.

За рахунок вмісту лактобактерій та низки властивостей, які покращують травлення та перистальтику кишківника, яблучний оцет може позитивно впливати і на стан імунітету. Від стану мікробіома залежить опірність бактеріям та вірусам, стресу, різним зовнішнім агресорам.

Зменшує рівень холестерину та цукру

 Дослідження показали, що регулярне вживання яблучного оцту може позитивно впливати на стан людей з гіпертонією. У тих учасників, у кого на початку дослідження було виявлено гіпертонію, аналізи показали зниження тиску.

Крім того, яблучний оцет відомий тим, що допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Також його можна застосовувати, якщо у вас високий рівень холестерину. Він сприяє виведенню "поганого" та нормалізує його кількість у крові.

Допомагає у втраті ваги

Попри деякі переваги для здоров'я, яблучний оцет може завдати організму і шкоду.

Особливо обережними потрібно бути людям із серйозними порушеннями роботи ШКТ, запаленнями, порушеннями слизових або виразкою. У такому разі приймання яблучного оцту лише погіршить стан здоров'я.

Найкраще використовуйте яблучний оцет в домашніх заправках з оливковою олією, травами та спеціями.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Web MD, Healthline та Eat This Not That!

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