Не только польза: вот как яблочный уксус может нанести вред организму

Яблочный уксус используется в качестве ингредиента в заправках для салатов, солений и маринад. Он может иметь как преимущества для здоровья, так и наносить вред организму.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, может ли яблочный уксус испортиться и кому его следует избегать.
Уксус является отличным источником:
Некоторые виды уксуса могут быть также хорошим источником антиоксидантов. Чем темнее уксус, тем больше антиоксидантов в жидкости.
Кислотность поможет улучшить и поддержать качественное пищеварение.
Уксусная кислота может стимулировать выработку пищеварительных ферментов, способствующих расщеплению и усвоению питательных веществ из пищи.
За счет содержания лактобактерий и ряда свойств, улучшающих пищеварение и перистальтику кишечника, яблочный уксус может оказывать положительное влияние и на состояние иммунитета. От состояния микробиома зависит устойчивость к бактериям и вирусам, стрессу, различным внешним агрессорам.
Исследования показали, что регулярное употребление яблочного уксуса может оказывать положительное влияние на состояние людей с гипертонией. У тех участников, у кого в начале исследования была обнаружена гипертония, анализы показали снижение давления.
Кроме того, яблочный уксус известен тем, что помогает контролировать уровень сахара в крови.
Также его можно использовать, если у вас высокий уровень холестерина. Он способствует выведению "плохого" и нормализует его количество в крови.
Несмотря на некоторые преимущества для здоровья, яблочный уксус может нанести организму и вред.
Особенно осторожными нужно быть людям с серьезными нарушениями работы ЖКТ, воспалениями, нарушениями слизистых или язвой. В таком случае прием яблочного уксуса только ухудшит состояние здоровья.
Лучше всего использовать яблочный уксус в домашних заправках с оливковым маслом, травами и специями.
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При написании материала использовались следующие источники: Web MD, Healthline и Eat This Not That!