Не только польза: вот как яблочный уксус может нанести вред организму

Чем полезен уксус

Уксус является отличным источником:

калия

магний

кальция

фосфора

Некоторые виды уксуса могут быть также хорошим источником антиоксидантов. Чем темнее уксус, тем больше антиоксидантов в жидкости.

Улучшает усвоение питательных веществ

Кислотность поможет улучшить и поддержать качественное пищеварение.

Уксусная кислота может стимулировать выработку пищеварительных ферментов, способствующих расщеплению и усвоению питательных веществ из пищи.

За счет содержания лактобактерий и ряда свойств, улучшающих пищеварение и перистальтику кишечника, яблочный уксус может оказывать положительное влияние и на состояние иммунитета. От состояния микробиома зависит устойчивость к бактериям и вирусам, стрессу, различным внешним агрессорам.

Уменьшает уровень холестерина и сахара

Исследования показали, что регулярное употребление яблочного уксуса может оказывать положительное влияние на состояние людей с гипертонией. У тех участников, у кого в начале исследования была обнаружена гипертония, анализы показали снижение давления.

Кроме того, яблочный уксус известен тем, что помогает контролировать уровень сахара в крови.

Также его можно использовать, если у вас высокий уровень холестерина. Он способствует выведению "плохого" и нормализует его количество в крови.

Помогает в потере веса

Несмотря на некоторые преимущества для здоровья, яблочный уксус может нанести организму и вред.

Особенно осторожными нужно быть людям с серьезными нарушениями работы ЖКТ, воспалениями, нарушениями слизистых или язвой. В таком случае прием яблочного уксуса только ухудшит состояние здоровья.

Лучше всего использовать яблочный уксус в домашних заправках с оливковым маслом, травами и специями.