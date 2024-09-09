Не тільки iPhone 16. Як пройшла презентація Apple: що потрібно знати про новинки

Apple Watch Series 10

Apple представила сьогодні Apple Watch Series 10, природного попередника торішньої Series 9. Вона має найбільший дисплей і найтоншу конструкцію з колись створених для Apple Watch, а ширококутний OLED-дисплей навіть трохи більше, ніж на Apple Watch Ultra.

Корпус має більш закруглені кути та ширший формат, що у поєднанні з великим екраном має забезпечити більше простору для взаємодії з графікою та текстом на годиннику. Apple стверджує, що екран на 40 відсотків яскравіший при перегляді під кутом, і він показуватиме секундну стрілку навіть коли ваше зап'ястя опущене.

Apple Watch Series 10 працює на новому S10 SiP, який, за твердженням Apple, створений для продуктивності, енергоефективності та інтелекту (тобто Apple Intelligence). Одним із прикладів роботи Apple Intelligence на Series 10 є новий циферблат Photos, який буде відбирати найкращі фотографії з вашої бібліотеки та автоматично надавати їх вам.

Коли мова заходить про фітнес-функції, Apple оголосила, що остання версія watchOS дозволить Series 10 виявляти ознаки апное уві сні, за умови, що ви регулярно носите Series 10 під час сну.

Apple стверджує, що чекає на схвалення FDA і прогнозує, що функція виявлення апное уві сні буде запущена в більш ніж 150 країнах. В іншій сфері активності Series 10 матиме функції відстеження дайвінгу та підтримуватиме новий додаток Tides у watchOS 11.

Ще одна нова функція - можливість відтворювати аудіо безпосередньо з динаміка Watch, що може бути корисним, якщо у вас немає AirPods або іншої пари Bluetooth-навушників під рукою. Apple Watch Series 10 буде доступний у новому полірованому чорно-джетовому алюмінієвому оздобленні та полірованому титановому оздобленні, що поставляється в сріблястому, золотому та сланцево-сірому кольорі, і він буде широко доступний 20 вересня.

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Apple Watch Ultra 2 новий колір

Хоча було багато чуток про наступну ітерацію Apple Watch Ultra, компанія сьогодні не представила спортивний годинник третього покоління. Натомість Apple показала нове оздоблення для Apple Watch Ultra 2: атласно-чорний. Також є нові оздоблення Hermes та новий міланський ремінець, щоб доповнити нове атласно-чорне оздоблення.

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AirPods 4

AirPods 4 були представлені сьогодні під час заходу iPhone 16, як і передбачали чутки. Ці нові навушники мають змінену форму, яка має краще підходити більшій кількості форм вух і бути зручнішою в цілому.

Усередині них знаходиться чіп H2, який забезпечить покращену якість звуку та включить такі функції, як персональне просторове аудіо. Зарядний чохол має USB-C порт і є найменшим зарядним чохлом для AirPods на сьогоднішній день.

На додаток до стандартних AirPods 4 буде доступна друга модель, яка включає підтримку активного шумоподавлення та режиму прозорості.

Поінформованість про розмову також автоматично знижуватиме рівень гучності ваших носіїв, коли навушники виявлять, що ви починаєте розмовляти з кимось. Стандартні AirPods 4 коштують 129 доларів, а AirPods 4 з ANC коштують 179 доларів; обидва доступні для попереднього замовлення сьогодні та будуть широко доступні 20 вересня.

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AirPods Max нові кольори

Apple не винаходила колесо з оновленими AirPods Max. Натомість вони будуть доступні в кількох нових кольорах і підтримувати заряджання USB-C. Нові кольори можна заздалегідь замовити сьогодні за 549 доларів, а широко доступні вони будуть 20 вересня.

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AirPods Pro нові функції для слуху

Apple оголосила про нові функції, які будуть доступні для AirPods Pro 2, призначених для запобігання та підвищення поінформованості про втрату слуху.

Функція під назвою "Захист слуху" буде включена за замовчуванням, і користувач зможе пройти клінічно перевірену перевірку слуху, щоб дізнатися, чи має він уже деяку втрату слуху.

Крім того, AirPods Pro матимуть вбудовану функцію слухового апарату та працюватимуть з профілем слуху, створеним після того, як користувач проходить тест на слух.