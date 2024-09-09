Не только iPhone 16. Как прошла презентация Apple: что нужно знать о новинках

Apple Watch Series 10

Apple представила сегодня Apple Watch Series 10, естественного предшественника прошлогодней Series 9. Она имеет самый большой дисплей и самую тонкую конструкцию из когда-либо созданных для Apple Watch, а широкоугольный OLED-дисплей даже немного больше, чем на Apple Watch Ultra.

Корпус имеет более закругленные углы и более широкий формат, что в сочетании с большим экраном должно обеспечить больше пространства для взаимодействия с графикой и текстом на часах. Apple утверждает, что экран на 40 процентов ярче при просмотре под углом, и он будет показывать секундную стрелку даже когда ваше запястье опущено.

Apple Watch Series 10 работает на новом S10 SiP, который, по утверждению Apple, создан для производительности, энергоэффективности и интеллекта (то есть Apple Intelligence). Одним из примеров работы Apple Intelligence на Series 10 является новый циферблат Photos, который будет отбирать лучшие фотографии из вашей библиотеки и автоматически предоставлять их вам.

Когда речь заходит о фитнес-функциях, Apple объявила, что последняя версия watchOS позволит Series 10 обнаруживать признаки апноэ во сне, при условии, что вы регулярно носите Series 10 во время сна.

Apple утверждает, что ожидает одобрения FDA и прогнозирует, что функция обнаружения апноэ во сне будет запущена в более чем 150 странах. В другой сфере активности Series 10 будет иметь функции отслеживания дайвинга и будет поддерживать новое приложение Tides в watchOS 11.

Еще одна новая функция - возможность воспроизводить аудио напрямую из динамика Watch, что может быть полезно, если у вас нет AirPods или другой пары Bluetooth-наушников под рукой. Apple Watch Series 10 будет доступен в новой полированной черно-джетовой алюминиевой отделке и полированной титановой отделке, которая поставляется в серебристом, золотом и сланцево-сером цвете, и он будет широко доступен 20 сентября.

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Apple Watch Ultra 2 новый цвет

Хотя было много слухов о следующей итерации Apple Watch Ultra, компания сегодня не представила спортивные часы третьего поколения. Вместо этого Apple показала новую отделку для Apple Watch Ultra 2: атласно-черный. Также есть новые отделки Hermes и новый миланский ремешок, чтобы дополнить новую атласно-черную отделку.

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AirPods 4

AirPods 4 были представлены сегодня во время мероприятия iPhone 16, как и предполагали слухи. Эти новые наушники имеют измененную форму, которая должна лучше подходить большему количеству форм ушей и быть более удобной в целом.

Внутри них находится чип H2, который обеспечит улучшенное качество звука и включит такие функции, как персонализированное пространственное аудио. Зарядный чехол имеет порт USB-C и является самым маленьким зарядным чехлом для AirPods на сегодняшний день.

В дополнение к стандартным AirPods 4 будет доступна вторая модель, которая включает поддержку активного шумоподавления и режима прозрачности.

Осведомленность о разговоре также будет автоматически снижать уровень громкости ваших носителей, когда наушники обнаружат, что вы начинаете разговаривать с кем-то. Стандартные AirPods 4 стоят 129 долларов, а AirPods 4 с ANC стоят 179 долларов; оба доступны для предварительного заказа сегодня и будут широко доступны 20 сентября.

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AirPods Max новые цвета

Apple не изобретала колесо с обновленными AirPods Max. Вместо этого они будут доступны в нескольких новых цветах и поддерживать зарядку USB-C. Новые цвета можно предварительно заказать сегодня за 549 долларов, а широко доступны они будут 20 сентября.

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AirPods Pro новые функции для слуха

Apple объявила о новых функциях, которые будут доступны для AirPods Pro 2, предназначенных для предотвращения и повышения осведомленности о потере слуха.

Функция под названием "Защита слуха" будет включена по умолчанию, и пользователь сможет пройти клинически проверенную проверку слуха, чтобы узнать, есть ли у него уже некоторая потеря слуха.

Кроме того, AirPods Pro будут иметь встроенную функцию слухового аппарата и будут работать с профилем слуха, созданным после того, как пользователь проходит тест на слух.