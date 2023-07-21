Не тільки долар і євро. Яка валюта є найнадійнішою у світі: рейтинг

Швейцарський франк

Рейтинг очолив швейцарський франк (CHF). Це й не дивно, адже це офіційна валюта Швейцарії та Ліхтенштейну, де надзвичайно сильна економіка та банківська система.

Стабільність франку забезпечує і прив’язаність до золота. Середня інфляція за останні роки у цих країнах становить 0,6%. Також зазначимо, що швейцарський франк уже не перший рік очолює рейтинг найнадійнішої валюти у світі.

Японська єна

Своєю стабільністю відзначилась і японська єна (JPY). За кількістю торгів на валютному ринку єна третя (після долара та євро).

Також Японія є на восьмому місці серед усіх держав світу за кількістю запасів золота. Країна щороку підіймає рівень життя населення та має низькі темпи інфляції.

Норвезька крона

На третьому місці опинилася норвезька крона (NOK), зокрема, завдяки тому, що країна не має зовнішнього боргу і їй не потрібно позичати валюту в міжнародних партнерів, щоб покрити заборгованість.

Також кроні забезпечують стабільність значні запаси нафти, які є у Норвегії.

Шведська крона

Трішки нижче у рейтингу опинилась шведська крона (SEK). Уряд країни цілеспрямовано утримує курс національної валюти. Зазначимо, що хоч Швеція є частиною Європейського Союзу, втім вона не відмовилась крон заради євро.

Євро

Євро (EUR) почесно зайняло п'яту позицію у рейтингу. Багато експертів сумніваються у стабільності цієї валюти, оскільки вона схильна до коливань курсу. Але значні обсяги золотих резервів у зоні ЄС і вагомий вплив на економіку та ринки збуту сприяють міцності та надійності євро.

Американський долар не увійшов у п'ятірку найстабільніших валют світу (фото: Freepik)

Сінгапурський долар

Шосту позицію посів сінгапурський долар (SGD). Політика уряду сприяє стабільності національної валюти - грошово-кредитне управління Сінгапуру завжди втручається у міжнародні обмінні курси, щоб направити їх у потрібне русло за потреби.

Також зазначимо, що це одна із найдорожчих валют в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Американський долар

Сьому сходинку у рейтингу зайняв американський долар (USD), хоч він і є однією із найпопулярніших валют світу. Саме до його вартості прирівнюють ціну інших валют. Укріпленню долара допомогла агресивна політика Федеральної резервної системи США.

Австралійський долар

Австралійський долар (AUD) міцнішає завдяки низькому рівню безробіття. Вагомим чинником також є те, що Резервний банк Австралії відстежує друк нових банкнот і введення купюр в обіг. Стабільність цієї валюти також зумовлена постачанням на світовий ринок великих обсягів товарів і продукції з Австралії.

Британський фунт стерлінгів

На дев'ятому місці опинився британський фунт стерлінгів (GBP). Ця валюта є також офіційною у Північній Ірландії. Зазначимо, що в бік фунта періодично виникають скарги щодо несправедливого завищення курсу.

Канадський долар

І на десятому місці опинився канадський долар (CAD). Стабільність його курсу зумовлена географічною близькістю до США та великими обсягами імпорту.