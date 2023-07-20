НБУ скасує частину валютних обмежень: як це позначиться на курсі гривні

Після скасування частини валютних обмежень різниця між офіційним та готівковим курсами буде зберігатися на низькому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступників голови НБУ Сергія Ніколайчука та Юрія Гелетія у коментарі Bloomberg .

Зазначимо, що нещодавно НБУ презентував Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до гнучкого курсу та валютної лібералізації.

Вона передбачає, що лібералізація обмежень буде здійснюватися в кілька етапів. Зокрема на першому Нацбанк буде концентруватися на мінімізації множинності курсів, лібералізації торгових операцій та сприянні новим кредитам та інвестиціям.

Ще до моменту публікації Стратегії НБУ пом'якшив низку обмежень з цього першого етапу, що стосуються можливості погашення нових кредитів та кредитів, наданих за участі міжнародних фінансових організацій, іноземних держав та експортно-кредитних агентств.

Гелетій зазначив, що наразі аналізується питання можливості репатріації нових дивідендів.

До того ж, перший етап передбачатиме пом’якшення (за необхідності) обмежень для збільшення пропозиції та зменшення попиту на готівковому валютному ринку, щоб зберігати на низькому рівні різницю між офіційним та готівковим курсами.

Ніколайчука додав, що протягом усіх етапів пом'якшення обмежень уряд і бізнес будуть певною мірою в пріоритеті та водночас ґрунтовно аналізуватиметься доцільність і наслідки тих чи інших кроків.

"Якщо ми створимо нормальні умови для бізнесу, щоб відновити інвестиційну та позикову спроможність, компанії зможуть пожвавити свою діяльність, що, безсумнівно, піде на користь людям", - сказав він.

Заступники голови Нацбанку також пояснили логіку переходу до більшої гнучкості курсу. Гелетій зазначив, що коливання курсу на першому етапі будуть дуже обмеженими.

"При переході до більш гнучкого обмінного курсу ми й далі продаватимемо великі обсяги валюти на ринку, але водночас реагуватимемо на зміну ринкових сил. Якщо буде більший попит на валюту, це призводитиме до невеличкого послаблення гривні. І навпаки, якщо ми бачитимемо зменшення попиту порівняно з нашою оцінкою структурного дефіциту, це буде сигналом про необхідність зміцнення валютного курсу", - додав Ніколайчук.

Україна може відмовитись від фіксованого курсу

НБУ може перейти до гнучкого курсоутворення ще до закінчення війни. Ніколайчук розповів, що намітився суттєвий прогрес у керованості на валютному ринку, в обсягах міжнародних резервів та зниженні інфляції.

Зазначимо, що станом на ранок 20 липня середній курс долара у банках знаходиться на позначках 36,67 гривні у купівлі та 37,33 у продажу. На цьому рівні готівкова валюта вже третій день поспіль.

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