Долар стабільний, євро різко подешевшав: скільки коштує валюта в обмінниках

Готівковий курс долара в Україні стабільний, американська валюта в обмінниках в середньому продається по 37,28 гривень. Євро різко подешевшав і опустився нижче за позначку в 41 гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 липня банки в середньому купують долар по 36,68, продають по 37,32, що лише на 1 копійку нижче, ніж на день раніше. Євро втратив 10 копійок і продовжив тренд на зниження: до 40,85 у купівлі та 41,73 гривень у продажу.

Українські обмінники купують долар у середньому по 36,83 та продають по 37,28 гривень (як і вчора). Готівковий євро різко просів до 40,95 гривень у купівлі та до 41,61 у продажу.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 21 липня знизився до 40,9897 (-0,0220 гривень).

Зазначимо, що офіційний євро падає другий день поспіль, до цього щодня пробивалися історичні максимуми. Нацбанк встановлює курс євро на підставі міжнародних котирувань.

НБУ скасує частину валютних обмежень

Нещодавно Нацбанк презентував стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до гнучкого курсу та валютної лібералізації. Ще до її публікації регулятор зняв низку обмежень щодо можливості погашення міжнародних кредитів.

Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук не виключає коливання на першому етапі відмови від фіксованого курсу, але вони будуть дуже обмежені.

"Якщо буде більший попит на валюту, це призводитиме до невеликого послаблення гривні. І навпаки, якщо ми бачитимемо зменшення попиту порівняно з нашою оцінкою структурного дефіциту, це буде сигналом про необхідність зміцнення валютного курсу", - додав він.