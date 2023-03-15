Тільки не давіть: дерматолог розповіла, що робити, якщо з'явився прищ

Холодний компрес

Експерт каже, що давити прищі категорично не можна. Зокрема, якщо прищ червоний без білого вмісту, то потрібно спершу зробити холодний компрес.

Потрібно огорнути кубик льоду в рушник та охолоджувати запалення протягом 10 хвилин. Компрес можна повторити двічі.

Потім нанесіть засіб з бензоїлпероксидом 2.5% або комбі-засіб з антибіотиком - в аптеці препарат "Дуак".

Дерматолог каже, що прищ скоріше за все дозріє, або зменшиться і зникне.

Теплий комплекс

Якщо прищ білий, то варто спершу зробити теплий компрес. Намочіть рушник теплою водою та прикладіть на запалення на 10 хвилин. Повторити можна 2-4 рази.

Потім - бензоїлпероксид 2.5% або "Дуак".

Основні причини появи прищів

Сальні залози - це крихітні залози, які розташовані біля поверхні шкіри. Сальні залози виділяють шкірне сало, що змащує, підживлює волосся й шкіру. При акне залози починають виробляти занадто багато шкірного сала.

Надлишок шкірного сала змішується з відмерлими клітинами шкіри, як наслідок утворюється корок у фолікулі.

Якщо закупорений фолікул розташований близько до поверхні шкіри, він випирає назовні, створюючи білий вугор. Його верхівка потемніє (окислиться).