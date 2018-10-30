Топ-5 основных причин появления прыщей

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Врачи утверждают, чтобы избавиться от прыщей, важно знать причину их появления

Эксперты и врачи в один голос твердят: пока не разберешься в причинах появления прыщей - не сможешь от них избавиться. Профессионал и косметолог Виктория Клишко помогла разобраться откуда "растут ноги", передают российские СМИ.

1. Изменение гормонального фона

Даже обладательницы здоровой, сияющей кожи порой сталкиваются с появлением прыщей. Около 70% женщин страдают от предменструальных акне. Причина - повышение стероидных гормонов в завершающую фазу цикла. Однако гормонообусловленные прыщи могут также свидетельствовать о нарушении выработки половых гормонов, деятельности надпочечников или гипофиза. Эту проблему нужно лечить совместно с гинекологом и эндокринологом.

2. Заболевания желудочно-кишечного тракта

50% людей с акне страдают гастритом или дисбактериозом, 30% - заболеваниями кишечника. Например, если воспаления локализуются в области лба,то проблема может быть связана с нарушением деятельности тонкого кишечника, в зоне межбровья - печени, на носу - двенадцатиперстной кишки, на скулах и щеках - желудка.

3. Погодные условия

Обострять течение акне могут высокая влажность и жаркий климат. В такой период времени стоит быть поосторожнее и с солнечными ваннами. Переизбыток солнца может снизить иммунитет кожи, усилить секрецию кожного сала, высушить верхний роговой слой, что в итоге может обострить проблему акне. Схожий механизм характерен не только для загара на пляже, но и в солярии.

4. Выдавливание прыщей

Эксперт не рекомендует самостоятельно вскрывать очаг воспаления даже в самых стерильных условиях, так как это способствует распространению инфекции по поверхности кожи. После чего, вместо одного прыща может появиться пять.

5. Неправильное очищение

Проблемную кожу необходимо очищать от декоративной косметики (тонального крема, пудры, румян, корректора), которая имеет достаточно плотную текстуру. Если лечь спать "при полном параде", то утром можно проснуться с прыщами и угрями.

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Видео: РБК-Украина