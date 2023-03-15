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Только не давите: дерматолог рассказала, что делать, если появился прыщ

Что делать, если появился прыщ (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Прыщи на лице - извечная проблема женщин всех возрастов. Он может "выскочить" в любое время и независимо от того, сколько вам лет. Однако необходимо знать, как правильно убрать прыщи.

Об этом сообщила дерматолог Кристина Чорновил в Instagram.

Холодный компресс

Эксперт говорит, что давить прыщи категорически нельзя. В частности, если прыщ красный без белого содержимого, то нужно сначала сделать холодный компресс.

Нужно окунуть кубик льда в полотенце и охлаждать воспаление в течение 10 минут. Компресс можно повторить дважды.

Затем нанесите средство с бензоилпероксидом 2.5% или комби-средство с антибиотиком - в аптеке препарат "Дуак".

Дерматолог говорит, что прыщ скорее всего созреет или уменьшится и исчезнет.

Теплый комплекс

Если прыщ белый, то следует сначала сделать теплый компресс. Намочите полотенце теплой водой и приложите на воспаление на 10 минут. Повторить можно 2-4 раза.

Затем - бензоилпероксид 2.5% или "Дуак".

Основные причины появления прыщей

Сальные железы - это крошечные железы, которые расположены у поверхности кожи. Сальные железы выделяют кожное смазывающее сало, подпитывает волосы и кожу. При акне железы начинают производить слишком много кожного сала.

Избыток кожного сала смешивается с отмершими клетками кожи, как следствие образуется пробка в фолликуле.

Если закупоренный фолликул расположен близко к поверхности кожи, он выпирает наружу, создавая белый угор. Его верхушка потемнеет (окислится).

Ранее мы сообщали, что шампунь может вызвать акне и прыщи.

Также мы писали о 5 основных причинах появления прыщей.

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