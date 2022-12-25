Не тільки Covid-19: лікар пояснив, які ще хвороби викликають втрату нюху і відчуття смаку

Не лише Covid-19 може спричинити втрату нюху та відчуття смаків. Такі симптоми викликають ряд інших серйозних порушень в організмі.
Про це розповіли на медичній сторінці в Instagram.
Втрата нюху є частим симптомом при безлічі захворювань. При його появі варто звернутись до лікаря, аби визначити точну причину і приступити до правильного лікування саме недуги.
"Усі ми бережемо зір та слух, але життя без запахів не краще, ніж життя без світла і звуків. І не треба нехтувати цими симптомами, адже вони можуть бути ознаками важких порушень в організмі", - наголошують лікарі.
Які можуть бути варіанти розладів:
Причини виникнення розладів частіше криються в змінах у носі, черепних нервах, що йдуть до мозку або в самому мозку.
Порушення можуть виникати з наступних причин:
"Не завжди порушення пов‘язані з ЛОР-захворюваннями, але консультація саме отоларинголога є обов‘язковою і первинною у пошуку причини розладів. Лікування завжди спрямоване на причину виникнення недуги. І якщо клітини, відповідальні за сприйняття, не зруйновані, і пацієнт вчасно звернувся до фахівця, здебільшого терапія завершується успішно", - наголошують лікарі.
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