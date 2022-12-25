Не тільки Covid-19: лікар пояснив, які ще хвороби викликають втрату нюху і відчуття смаку

При яких хворобах зникає нюх і відчуття смаку

Втрата нюху є частим симптомом при безлічі захворювань. При його появі варто звернутись до лікаря, аби визначити точну причину і приступити до правильного лікування саме недуги.

"Усі ми бережемо зір та слух, але життя без запахів не краще, ніж життя без світла і звуків. І не треба нехтувати цими симптомами, адже вони можуть бути ознаками важких порушень в організмі", - наголошують лікарі.

Які можуть бути варіанти розладів:

Аносмія - втрата здатності сприйняття запахів

Гіпо/Гіперосмія - знижена/підвищена чутливість до запахів

Паросмія - спотворення запахів

Агевзія - втрата здатності сприйняття смаків

Дисгевзія - спотворення смаків

Смакові та нюхові галюцинації

Причини виникнення розладів частіше криються в змінах у носі, черепних нервах, що йдуть до мозку або в самому мозку.

Порушення можуть виникати з наступних причин:

з боку носової порожнини та пазух: ГРВІ, риніти, поліпи носової порожнини, запальні процеси приносових пазух

з боку нервової системи: хвороби Паркінсона та Альцгеймера, розсіяний склероз, травми голови, інсульт

з боку ендокринної системи: цукровий діабет, гіпотиреоз

психіатричні розлади: депресія та шизофренія.

"Не завжди порушення пов‘язані з ЛОР-захворюваннями, але консультація саме отоларинголога є обов‘язковою і первинною у пошуку причини розладів. Лікування завжди спрямоване на причину виникнення недуги. І якщо клітини, відповідальні за сприйняття, не зруйновані, і пацієнт вчасно звернувся до фахівця, здебільшого терапія завершується успішно", - наголошують лікарі.