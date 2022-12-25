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Не только Covid-19: врач объяснил, какие еще болезни вызывают потерю обоняния и вкуса

На какие болезни может указывать отсутствие обоняния и вкуса (фото: freepik.com)
Автор: Василина Копытко

Не только Covid-19 может привести к потере обоняния и ощущению вкусов. Такие симптомы вызывают ряд других серьезных нарушений в организме.

Об этом рассказали на медицинской странице в Instagram.

При каких болезнях исчезает обоняние и вкус

Утрата обоняния является частым симптомом при множестве заболеваний. При его появлении следует обратиться к врачу, чтобы определить точную причину и приступить к правильному лечению именно болезни.

"Все мы бережем зрение и слух, но жизнь без запахов не лучше жизни без света и звуков. И не надо пренебрегать этими симптомами, ведь они могут быть признаками тяжелых нарушений в организме", - рассказывают врачи.

Какие могут быть варианты расстройств:

  • Аносмия - потеря способности восприятия запахов
  • Гипо/Гиперосмия - пониженная/повышенная чувствительность к запахам
  • Паросмия - искажение запахов
  • Агевзия - потеря способности восприятия вкусов
  • Дисгевзия - искажение вкусов
  • Вкусовые и обонятельные галлюцинации

Причины возникновения расстройств чаще кроются в изменениях в носу, черепных нервах, идущих в мозг или в самом мозгу.

Нарушения могут возникать по следующим причинам:

  • со стороны носовой полости и пазух: ОРВИ, риниты, полипы носовой полости, воспалительные процессы приносовых пазух
  • Со стороны нервной системы: болезни Паркинсона и Альцгеймера, рассеянный склероз, травмы головы, инсульт
  • со стороны эндокринной системы: сахарный диабет, гипотиреоз
  • психиатрические нарушения: депрессия и шизофрения.

"Не всегда нарушения связаны с ЛОР-заболеваниями, но консультация именно отоларинголога является обязательной и первичной в поиске причины расстройств. Лечение всегда направлено на причину возникновения недуга. И если клетки, ответственные за восприятие, не разрушены, и пациент вовремя обратился к специалисту, в основном терапия завершается успешно", - отмечают врачи.

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