Не только Covid-19: врач объяснил, какие еще болезни вызывают потерю обоняния и вкуса

При каких болезнях исчезает обоняние и вкус

Утрата обоняния является частым симптомом при множестве заболеваний. При его появлении следует обратиться к врачу, чтобы определить точную причину и приступить к правильному лечению именно болезни.

"Все мы бережем зрение и слух, но жизнь без запахов не лучше жизни без света и звуков. И не надо пренебрегать этими симптомами, ведь они могут быть признаками тяжелых нарушений в организме", - рассказывают врачи.

Какие могут быть варианты расстройств:

Аносмия - потеря способности восприятия запахов

Гипо/Гиперосмия - пониженная/повышенная чувствительность к запахам

Паросмия - искажение запахов

Агевзия - потеря способности восприятия вкусов

Дисгевзия - искажение вкусов

Вкусовые и обонятельные галлюцинации

Причины возникновения расстройств чаще кроются в изменениях в носу, черепных нервах, идущих в мозг или в самом мозгу.

Нарушения могут возникать по следующим причинам:

со стороны носовой полости и пазух: ОРВИ, риниты, полипы носовой полости, воспалительные процессы приносовых пазух

Со стороны нервной системы: болезни Паркинсона и Альцгеймера, рассеянный склероз, травмы головы, инсульт

со стороны эндокринной системы: сахарный диабет, гипотиреоз

психиатрические нарушения: депрессия и шизофрения.

"Не всегда нарушения связаны с ЛОР-заболеваниями, но консультация именно отоларинголога является обязательной и первичной в поиске причины расстройств. Лечение всегда направлено на причину возникновения недуга. И если клетки, ответственные за восприятие, не разрушены, и пациент вовремя обратился к специалисту, в основном терапия завершается успешно", - отмечают врачи.