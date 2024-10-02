Тільки у чотирьох знаків Зодіаку закінчиться "чорна" смуга. У жовтні їм фантастично пощастить

Козоріг

У жовтні ви нарешті зможете навести лад у професійних справах та своїх стосунках. Незабаром ви отримаєте чудові новини, які відкриють перед вами нові можливості для кар'єрного зростання. Однак постарайтеся себе не сильно себе навантажувати.

Скорпіон

Ваша зіркова година почнеться ближче до кінця місяця, однак і його початок буде хорошим. Вам не доведеться сумувати чи страждати, проблеми та невдачі обійдуть вас стороною. Крім цього, ви зможете вирішити чимало внутрішніх розбіжностей, що дозволить вам почати життя з чистого аркуша.

Близнюки

Жовтень стане для вас часом натхнення та радості. І це ідеальний момент для того, щоб додати до життя більше веселощів та творчості. Подумайте про те, що приносить вам щастя - настав час знайти джерела позитиву і почати рухатися в кардинально новому напрямку.

Терези

Жовтень стане місяцем вашого тріумфу, не пропустіть можливість показати світові свою впевненість та харизму. Всесвіт відкриє вам дорогу до змін, про які ви давно мріяли. Подібний шанс дається дуже рідко, тому не варто відмовлятися від щасливого життя.