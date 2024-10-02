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Только у четырех знаков Зодиака закончится "черная" полоса. В октябре им фантастически повезет

Каким знакам Зодиака повезет уже очень скоро (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Гороскоп на октябрь сулит невероятные перемены представителям четырех знаков Зодиака. В их жизни наконец-то начинается "белая" полоса, в которой не будет места грусти или проблемам.

Какие знаки Зодиака забудут о неудачах уже в октябре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Козерог

В октябре вы наконец-то сможете навести порядок в профессиональных делах и своих отношениях. Вскоре вы получите отличные новости, которые откроют перед вами новые возможности для карьерного роста. Однако постарайтесь себя не сильно перетруждаться.

Скорпион

Ваш звездный час начнется ближе к концу месяца, однако и его начало будет хорошим. Вам не придется грустить или страдать, проблемы и неудачи обойдут вас стороной. Кроме этого, вы сможете решить немало внутренних противоречий, что позволит вам начать жизнь с чистого листа.

Близнецы

Октябрь станет для вас временем вдохновения и радости. И это идеальный момент для того, чтобы добавить в жизнь больше веселья и творчества. Задумайтесь о том, что приносит вам счастье - пора найти источники позитива и начать двигаться в кардинально новом направлении.

Весы

Октябрь станет месяцем вашего триумфа, не упустите возможность показать миру свою уверенность и харизму. Вселенная откроет вам дорогу к переменам, о которых вы давно мечтали. Подобный шанс дается очень редко, а потому не стоит отказываться от счастливой жизни. 

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака впервые в жизни поверят в чудо.

Помимо этого, читайте календарь стрижек на октябрь 2024.

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