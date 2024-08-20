Не тільки чорний та зелений. Дієтолог назвала супер-корисні чаї
Чай один з найбільш споживаних напоїв у всьому світі. Цей напій обожнюють чимало людей. Але корисний для організму не тільки чорний або зелений чай.
Які чаї ще мають користь, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Світлани Фус в Instagram.
Чим корисні різні чаї
У зеленому чаї є флавоноїди, які корисні організму. Вони мають антиоксидантну і протизапальну дію, покращують стан ендотелію судин, зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань.
Користь трав’яного чаю визначається набором натуральних речовин, які входять до його складу і можуть допомогти в певних станах.
- Ромашковий чай розслабляє і допомагає заснути.
- М’ятний чай може бути корисний при здутті (метеоризмі), використовується для зняття спазмів в животі, покращує травлення. Крім того, чай з м’ятою або з мелісою (лимонна м’ята - народна назва) розслабляє і заспокоює.
- Чай з імбиром тонізує, знімає шлункові спазми і покращує моторику шлунково-кишкового тракту. Сам корінь імбиру перевірений народний засіб від застуди. Зменшує набряклість, а іноді і відчуття голоду.
- Чай з шипшини містить аскорбінову кислоту. Тільки краще з нього робити настій. Гаряча вода руйнує вітамін С, який необхідний для підтримки імунітету.
- Каркаде має жарознижувальну і спазмолітичну дію.
Що важливо знати про чай
Важливо, щоб інгредієнти таких напоїв були натуральними. А говорити про користь чаю з трав можна, тільки знаючи його склад. Крім того, важливо ознайомитися з показаннями і протипоказання до застосування трав’яних чаїв.
Не рекомендується пити дуже гарячі напої. Це може бути шкідливо для слизової не тільки ротової порожнини, але й шлунку. Ідеальна температура - не більше 60 градусів.
Для організму дуже важливо протягом дня отримувати достатню кількість рідини, частиною якої, крім простої води, можуть бути різноманітні корисні і смачні чаї.
Тільки такий чай, краще вживати без цукру та меду, особливо, коли пити його між прийомами їжі. Трав’яні чаї чергуйте протягом тижня.
Нагадаємо, що вчені виявили продукт, який вбереже від депресії, якщо його їсти тричі на день.
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