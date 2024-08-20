Не тільки чорний та зелений. Дієтолог назвала супер-корисні чаї

Чай один з найбільш споживаних напоїв у всьому світі. Цей напій обожнюють чимало людей. Але корисний для організму не тільки чорний або зелений чай.

Які чаї ще мають користь, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Світлани Фус в Instagram.

Чим корисні різні чаї

У зеленому чаї є флавоноїди, які корисні організму. Вони мають антиоксидантну і протизапальну дію, покращують стан ендотелію судин, зменшуючи ризик серцево-судинних захворювань.

Користь трав’яного чаю визначається набором натуральних речовин, які входять до його складу і можуть допомогти в певних станах.

Ромашковий чай розслабляє і допомагає заснути.

М’ятний чай може бути корисний при здутті (метеоризмі), використовується для зняття спазмів в животі, покращує травлення. Крім того, чай з м’ятою або з мелісою (лимонна м’ята - народна назва) розслабляє і заспокоює.

Чай з імбиром тонізує, знімає шлункові спазми і покращує моторику шлунково-кишкового тракту. Сам корінь імбиру перевірений народний засіб від застуди. Зменшує набряклість, а іноді і відчуття голоду.

Чай з шипшини містить аскорбінову кислоту. Тільки краще з нього робити настій. Гаряча вода руйнує вітамін С, який необхідний для підтримки імунітету.

Каркаде має жарознижувальну і спазмолітичну дію.

Що важливо знати про чай

Важливо, щоб інгредієнти таких напоїв були натуральними. А говорити про користь чаю з трав можна, тільки знаючи його склад. Крім того, важливо ознайомитися з показаннями і протипоказання до застосування трав’яних чаїв.

Не рекомендується пити дуже гарячі напої. Це може бути шкідливо для слизової не тільки ротової порожнини, але й шлунку. Ідеальна температура - не більше 60 градусів.

Для організму дуже важливо протягом дня отримувати достатню кількість рідини, частиною якої, крім простої води, можуть бути різноманітні корисні і смачні чаї.

Тільки такий чай, краще вживати без цукру та меду, особливо, коли пити його між прийомами їжі. Трав’яні чаї чергуйте протягом тижня.