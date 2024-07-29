Вчені виявили продукт, який вбереже від депресії, якщо його їсти тричі на день

Дослідники стверджують, що високий рівень мікроелементів, таких як вітамін С, каротиноїди та флавоноїди, як показано, знижує окислювальний стрес і пригнічує запалення.

Що саме треба споживати для мінімізації стресу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що треба вживати

Згідно з новими дослідженнями, вживання великої кількості фруктів знижує ризик депресії в майбутньому віці.

20-річне дослідження за участю понад 13 тисяч учасників показало, що більше споживання фруктів, включаючи апельсини, мандарини та банани, було пов’язане з меншими ймовірністю симптомів депресії в літньому віці.

За словами вчених, споживання приблизно три порції фруктів на день у середньому віці знижує ймовірність депресії, пов’язаної зі старінням, принаймні на 21% у порівнянні зі споживанням однієї або менше порцій фруктів на день.

Лікарі в усьому світі відзначили збільшення поширеності симптомів депресії серед людей похилого віку, включаючи депресивні почуття, відсутність задоволення та затримку когнітивної обробки, що часто супроводжується втратою апетиту, безсонням, поганою концентрацією та підвищеною втомою.

Медики кажуть, що це пов’язано з основними нейродегенеративними змінами в мозку, пов’язаними зі старінням.

Прагнення підтримувати здоров’я людей похилого віку спровокувало масштабні дослідження підходів, які могли б запобігти депресії в подальшому житті.

Накопичення доказів виявило вірогідну роль харчових факторів у захисті від депресії під час старіння. У новому дослідженні, проведеному Школою медицини Йонг Лу Лін при Національному університеті Сінгапуру, взяли участь 13 738 учасників Сінгапурського китайського дослідження здоров’я, яке відстежувало учасників від середнього до пізнього життя протягом приблизно 20 років.

Дослідницька група виявила, що учасники, які споживали більшу кількість фруктів у ранньому віці, продемонстрували меншу ймовірність виникнення симптомів депресії пізніше в житті.

Дослідники вивчили загалом 14 фруктів, які найчастіше їдять у Сінгапурі, і виявили, що споживання більшості фруктів, включаючи апельсини, мандарини, банани, папайю, кавуни, яблука та дині, було пов’язане зі зниженою ймовірністю депресії.