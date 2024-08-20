Не только черный и зеленый. Диетолог назвала супер-полезные чаи
Чай - один из самых потребляемых напитков во всем мире. Этот напиток обожают многие. Но полезен организму не только черный или зеленый чай.
Какие чаи еще пользуются, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Светланы Фус в Instagram.
Чем полезны разные чаи
В зеленом чае есть флавоноиды, которые полезны организму. Они оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие, улучшают состояние эндотелия сосудов, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Польза травяного чая определяется набором натуральных веществ, которые входят в его состав и могут помочь в определенных состояниях.
- Ромашковый чай расслабляет и помогает уснуть.
- Мятный чай может быть полезен при вздутии (метеоризме), используется для снятия спазмов в животе, улучшает пищеварение. Кроме того, чай с мятой или с мелиссой (лимонная мята – народное название) расслабляет и успокаивает.
- Чай с имбирем тонизирует, снимает желудочные спазмы и улучшает моторику желудочно-кишечного тракта. Сам корень имбиря проверено народным средством от простуды. Уменьшает отечность, а иногда и чувство голода.
- Чай из шиповника содержит аскорбиновую кислоту. Только лучше из него делать настой. Горячая вода разрушает витамин С, который необходим для поддержания иммунитета.
- Каркаде оказывает жаропонижающее и спазмолитическое действие.
Что важно знать о чае
Важно, чтобы ингредиенты таких напитков были натуральными. А говорить о пользе чая из трав можно, только зная его состав. Кроме того, важно ознакомиться с показаниями и противопоказаниями к применению травяных чаев.
Не рекомендуется пить слишком горячие напитки. Это может быть вредно для слизистой не только полости рта, но и желудка. Идеальная температура – не более 60 градусов.
Для организма очень важно в течение дня получать достаточное количество жидкости, частью которой кроме простой воды могут быть разнообразные полезные и вкусные чаи.
Только такой чай, лучше употреблять без сахара и меда, особенно когда пить его между приемами пищи. Травяные чаи чередуйте в течение недели.
Напомним, что ученые обнаружили продукт, который убережет от депрессии, если его есть три раза в день.
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