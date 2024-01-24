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Не тільки через Shazam. Як знайти пісню, якщо не знаєш її назву

Середа 24 січня 2024 15:50
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Не тільки через Shazam. Як знайти пісню, якщо не знаєш її назву Пошук пісні, яка сподобалася, якщо не знаєш її назви (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Ви почули музику в кафе або в одному з епізодів вашого улюбленого серіалу, і вона вам настільки сподобалася, що хочеться слухати її знову і знову. Однак ви не знаєте, як називається ця композиція, і навіть не уявляєте, хто її виконує.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як і де знайти пісню, яка сподобалася, якщо назва її невідома.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Quora, Screen Rant, Beebom, Geckoandfly.

Як знайти пісню, якщо вона ще грає

Пошук через Siri або асистента Google

Зверніться до вашого віртуального помічника і просто спитайте: "Як називається ця пісня?". За кілька секунд, швидше за все, ви отримаєте відповідь.

Якщо помічник зазнає труднощів, спробуйте піднести телефон ближче до джерела звуку і вимкнути сторонні шуми. Іноді кілька додаткових спроб також можуть бути корисними.

Shazam

Shazam працює точно за таким же принципом. Завантажте та запустіть програму, потім просто натисніть на єдину кнопку та чекайте на результати.

Додаток надасть детальну інформацію про трек та виконавця, запропонує уривок для прослуховування, а також текст пісні та посилання на музичні сервіси.

Не тільки через Shazam. Як знайти пісню, якщо не знаєш її назвуЛоготип Shazam (фото: Wikipedia)

Як знайти пісню, якщо ви пам'ятаєте текст

Якщо пісня вже закінчилася, шанси знайти її все одно є, особливо коли ви запам'ятали хоч пару рядків або фразу з приспіву. В цьому випадку допоможе будь-який пошуковик у браузері.

Або зробити так

  • Введіть фразу, що запам'яталася, буквально два-три слова. Наприклад, "силуети кажуть". Для популярних пісень цього буде достатньо
  • Впишіть фразу, додавши "текст" чи "пісня". Припустимо, "силуети кажуть текст" або "силуети кажуть пісня".
  • Для зарубіжних треків використовуйте lyrics. Наприклад, "you're a woman lyrics"
  • Також можна ввести фразу транслітом, якщо ви не можете розібрати слова. Наприклад, "юр е вумен, айм е мен"

Не тільки через Shazam. Як знайти пісню, якщо не знаєш її назвуНе тільки через Shazam. Як знайти пісню, якщо не знаєш її назвуСкриншот

Як знайти пісню, якщо ви пам'ятаєте мелодію

SoundHound

Це одна з небагатьох програм для розпізнавання, здатних визначити трек за мелодією наспіву. Встановіть і запустіть його, натисніть кнопку на екрані, потім наспівайте мелодію приспіву або іншого фрагмента, що запам'ятався - зі словами або без. В результаті ви отримаєте інформацію про назву пісні та альбому, виконавця, а також текст та посилання на YouTube.

Не тільки через Shazam. Як знайти пісню, якщо не знаєш її назвуЛоготип SoundHound (фото: Wikipedia)

Midomi

Midomi - це проект, з якого виріс SoundHound. Він все ще доступний у веб-версії та стане зручним, коли потрібно розпізнати мелодію з комп'ютера.

Завантажте його, натисніть на єдину кнопку та спробуйте відтворити основний мотив пісні. Сервіс на короткий час замислиться та надасть трек разом із докладною інформацією про виконавця та посилання на музичні платформи.

Не тільки через Shazam. Як знайти пісню, якщо не знаєш її назвуСкриншот

Telegram-бот SongID

Бот працює подібно до Shazam і SoundHound, але також вміє розпізнавати пісню за мелодією. Для початку роботи відкрийте SongID, натисніть "Почати" і відправте боту голосове повідомлення зі співом пісні, що цікавить, довжиною 10-15 секунд.

У результатах ви знайдете назву треку, ім'я виконавця, альбом та дату релізу, а також відео для перевірки та посилання на музичні сервіси, щоб одразу додати пісню до своєї медіатеки.

Не тільки через Shazam. Як знайти пісню, якщо не знаєш її назвуНе тільки через Shazam. Як знайти пісню, якщо не знаєш її назвуСкриншот

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