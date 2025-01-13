Не тільки "Будапештський меморандум". Які патріотичні марки шалено ростуть у ціні

Колекціонування поштових марок в Україні вийшло на новий рівень з початком повномасштабної війни у 2022 році. Їхня колекційна цінність постійно зростає, а обмежений наклад і символічне значення роблять їх бажаними як для філателістів, так і для пересічних громадян.

"Рускій воєнний корабель, іді…!"

Ця марка, випущена 12 квітня 2022 року, стала справжнім символом спротиву. Вона присвячена героїзму прикордонників із острова Зміїний, які відмовилися підкоритися загарбникам. Марка випущена у двох номіналах: для внутрішніх відправлень і міжнародних посилок.

Наклад у 1 мільйон екземплярів розкупили майже миттєво, а черги біля поштових відділень стали своєрідним флешмобом єдності. Це була перша марка, випущена в умовах воєнного стану, і вона заклала основу для подальших патріотичних випусків. Завдяки своєму символізму вона стала справжнім хітом як в Україні, так і за кордоном.

Кілька аркушів знаменитої марки коштують зараз 100 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Бенксі та Бородянка

26 лютого 2023 року Україна випустила марку з роботою британського художника Бенксі, створеною на стіні зруйнованого будинку в Бородянці. Графіті зображає хлопчика, який переміг чоловіка, схожого на Володимира Путіна, у поєдинку з дзюдо.

Цей сюжет став метафорою українського спротиву й незламності перед агресором. Марка викликала неабиякий ажіотаж, і біля головпоштамту в Києві вишикувалися черги охочих її придбати. Символіка цієї роботи нагадує всьому світу про силу мистецтва у боротьбі за справедливість. Випуск також допоміг зібрати кошти на відбудову постраждалих регіонів.

Марка з муралом Бенксі коштує 2500 гривень (фото: скриншот Violity.com)

"Будапештський меморандум - це х*я!"

На початку 2025 року Укрпошта випустила марку, натхненну словами президента України Володимира Зеленського про Будапештський меморандум. У цьому документі Україна отримала гарантії безпеки, які, на жаль, виявилися недієвими.

Ця марка швидко стала хітом продажів, зібравши понад 2 мільйони гривень за перші два дні. Вона показала не лише критичне ставлення українців до світової політики, а й їхній гумор і сарказм у найскладніші часи. Цей випуск вкотре підтвердив важливість марки як інструмента комунікації та висловлення національної позиції.

Через кілька днів після виходу у продаж ця марка коштує вже не 600, а 750 гривень (фото: скриншот Violity.com)

"Ласкаво просимо до пекла"

20 вересня 2023 року Укрпошта представила маркований художній конверт із провокативним зображенням Володимира Путіна та девізом "Ласкаво просимо до пекла".

Роботу створив Роман Чалий у межах конкурсу для поштових марок. Цей конверт символізує впевненість у перемозі України та неминучість розплати для агресора.

Популярність конверта підтверджує, що українці охоче підтримують подібні ініціативи, адже вони об'єднують суспільство.

Марка "Ласкаво просимо до пекла" зараз коштує 1500 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Чому варто придбати військово-патріотичні марки

З початком війни випуск патріотичних марок став потужним інструментом комунікації та підтримки духу українців. Вони не лише розповідають світу про нашу боротьбу, а й є джерелом фінансування важливих ініціатив. Такі марки об’єднують націю, адже кожен їхній сюжет торкається спільних переживань та прагнень.

Колекціонування цих марок стало новим видом патріотичного руху, де кожна придбана марка - це символ віри в перемогу. Цей тренд продовжує набирати обертів, даруючи українцям натхнення та підтримку в часи випробувань, та ставши гарним способом інвестування.

Марка "Путін в суді" зараз коштує 15000 гривень (фото: скриншот Violity.com)