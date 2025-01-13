Не только "Будапештский меморандум". Какие патриотические марки бешено растут в цене

Коллекционирование почтовых марок в Украине вышло на новый уровень с началом полномасштабной войны в 2022 году. Их коллекционная ценность постоянно растет, а ограниченный тираж и символическое значение делают их желанными как для филателистов, так и для рядовых граждан.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самые известные патриотических марках, ценах и общем тренде их выпуска.

"Русский военный корабль, иди...!"

Эта марка, выпущенная 12 апреля 2022 года, стала настоящим символом сопротивления. Она посвящена героизму пограничников с острова Змеиный, которые отказались подчиниться захватчикам. Марка выпущена в двух номиналах: для внутренних отправлений и международных посылок.

Тираж в 1 миллион экземпляров раскупили почти мгновенно, а очереди возле почтовых отделений стали своеобразным флешмобом единства. Это была первая марка, выпущенная в условиях военного положения, и она заложила основу для дальнейших патриотических выпусков. Благодаря своему символизму она стала настоящим хитом как в Украине, так и за рубежом.

Несколько листов знаменитой марки стоят сейчас 100 000 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Бэнкси и Бородянка

26 февраля 2023 года Украина выпустила марку с работой британского художника Бэнкси, созданной на стене разрушенного дома в Бородянке. Граффити изображает мальчика, который победил мужчину, похожего на Владимира Путина, в поединке по дзюдо.

Этот сюжет стал метафорой украинского сопротивления и несокрушимости перед агрессором. Марка вызвала большой ажиотаж, и возле главпочтамта в Киеве выстроились очереди желающих ее приобрести. Символика этой работы напоминает всему миру о силе искусства в борьбе за справедливость. Выпуск также помог собрать средства на восстановление пострадавших регионов.

Марка с муралом Бэнкси стоит 2500 гривен (фото: скриншот Violity.com)

"Будапештский меморандум - это х*я!"

В начале 2025 года Укрпочта выпустила марку, вдохновленную словами президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме. В этом документе Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, оказались недейственными.

Эта марка быстро стала хитом продаж, собрав более 2 миллионов гривен за первые два дня. Она показала не только критическое отношение украинцев к мировой политике, но и их юмор и сарказм в самые сложные времена. Этот выпуск в очередной раз подтвердил важность марки как инструмента коммуникации и выражения национальной позиции.

Через несколько дней после выхода в продажу эта марка стоит уже не 600, а 750 гривен (фото: скриншот Violity.com)

"Добро пожаловать в ад"

20 сентября 2023 года Укрпочта представила маркированный художественный конверт с провокационным изображением Владимира Путина и девизом "Добро пожаловать в ад".

Работу создал Роман Чалый в рамках конкурса для почтовых марок. Этот конверт символизирует уверенность в победе Украины и неизбежность расплаты для агрессора.

Популярность конверта подтверждает, что украинцы охотно поддерживают подобные инициативы, ведь они объединяют общество.

Марка "Добро пожаловать в ад" сейчас стоит 1500 гривен (фото: скриншот Violity.com)

Почему стоит приобрести военно-патриотические марки

С началом войны выпуск патриотических марок стал мощным инструментом коммуникации и поддержки духа украинцев. Они не только рассказывают миру о нашей борьбе, но и являются источником финансирования важных инициатив. Такие марки объединяют нацию, ведь каждый их сюжет касается общих переживаний и стремлений.

Коллекционирование этих марок стало новым видом патриотического движения, где каждая приобретенная марка - это символ веры в победу. Этот тренд продолжает набирать обороты, даря украинцам вдохновение и поддержку во времена испытаний, и став хорошим способом инвестирования.

Марка "Путин в суде" сейчас стоит 15000 гривен (фото: скриншот Violity.com)