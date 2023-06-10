Не тільки борщ. Яку ще українську страву намагаються вкрасти росіяни (відео)

Окрошка походить з часів Київської Русі

Окрошку називають королевою літніх обідів, бо вона рятує у спеку. Цей легкий холодний супчик здавна готували на українських теренах.

"Але навіть тут не минулося без брудних лап російського ведмедя, який хоче все загарбати. Але ми окрошку росіянам не віддамо", - йдеться у відео.

Найправдоподібніша історія походження страви пов'язана з князем Володимиром Великим. Переповідають, що перший спрощений рецепт окрошки з'явився ще у часи Київської Русі відразу після її хрещення.

Начебто 988 року за наказом Володимира Великого селянам роздали їжу, мед і квас. Напій так сподобався людям, що його почали готувати власноруч. Його споживали з чорним хлібом та цибулею. Потім стали додавати редьку й це все заливати квасом - такою була перша окрошка.

Ще один варіант виникнення окрошки - її придумали селяни на Русі. Оскільки вони важко працювали, то їх мучили і спрага, і голод. Тому вони тамували їх квасом із редькою та цибулею - водночас поїли і попили. Такий суп тоді зберігали у погребах, щоб охолодити. З часом страва потрапила на панський стіл, де її доповнили м'ясом, огірками, яйцями та картоплею.

А от назва "окрошка" походить від слова кришити, оскільки продукти для цієї страви дрібно нарізають.

Росіяни вигадали свій варіант походження страви

Росіяни придумали ганебний варіант появи окрошки. Бурлаки, які тягали проти течії судна з вантажем по Волзі, обідали зазвичай квасом і сушеною рибою.

Оскільки зуби у робітників сули поганими і крихкими, то гризти суху рибу їм було складно. Тому вони почали розмочувати її у квасі і так їли. Це начебто прототип окрошки за російською версією.