Не братські народи: яка ментальна відмінність між українцями і росіянами у ставленні до жінок

Століттями Московщина культивувала міф про "один народ". Втім відмінність українців від росіян можна простежити у всіх сферах життя - це й мова, культура, ментальність і навіть побут.

Про те, яка відмінність у ставлення до жінок у двох народів, розповіли на сторінці Versus Ukraine в Instagram.

Яка відмінність у ставленні до жінок в українців та росіян

Проаналізувавши побутові звички, народну творчість і навіть мову, можна зрозуміти характерні риси кожного народу.

"У нас в піснях та обрядах завжди оспівували жіночу вроду. У них такого возвеличення росіянок взагалі нема. Чоловік і дружина у нас історично мали рівні права. У московській традиції - чоловік керує жінкою", - пояснюють у відео.

Це відображається навіть у мові - у нас є фраза "одружитись з нею". Прийменник "з" вказує на союз двох рівних людей. А в росіян кажуть "женится на ней" - прийменник "на" вказує на дію когось вищого над нижчою.

В українській народній творчості завжди оспівували жіночу вроду (фото: freepik)

Як це відображається в народній творчості

Ментальність народу знаходить чітке відображення і в епосі - казках, легендах, усних переказах.

Жінку у нас возвеличують у народних піснях, любовній ліриці, навіть у казках. Її називають зменшено-пестливими формами. Її називають: дівчинонька, зоренька. А в росіян такого нема.

"А згадайте російську приказку "бьет, значит любит". У цій фразі умістився весь "исконно русский" погляд на сім'ю і жінку", - зазначають у відео.