Не тільки алергікам. Кому суворо заборонено їсти яблука

Коли потрібно перестати їсти яблука?

Яблука є багатим джерелом харчових волокон, які підтримують роботу кишечника і травної системи. Вони також забезпечують значну кількість аскорбінової кислоти та калію. Однак насолодитися їх властивостями і смаком може не кожен.

Пацієнти з гострим надлишковим бактеріальним ростом тонкої кишки (SIBO) і синдромом подразненого кишечника (IBS) повинні дотримуватися принципів дієти FODMAP, яка передбачає уникання продуктів, багатих сполуками, здатними до бродіння кишковими бактеріями. Ці продукти включають, серед іншого: яблука.

Гостре запалення травної системи і виразки

Людям, які страждають гострим запаленням шлунка, підшлункової залози і кишечника або виразковою хворобою шлунка, дванадцятипалої кишки і кишечника, часто рекомендують легкозасвоювану дієту в подрібненому вигляді (рідкому або пастоподібному), яка не передбачає вживання продуктів, багатих клітковиною. і цукру - до цієї групи відносяться сирі яблука.

Схильність до метеоризму

Людям, які схильні відчувати здуття після вживання продуктів, багатих на фруктозу, не слід їсти яблука натще або як окрему закуску, а як частину або доповнення до їжі. У свою чергу, людям, які щодня споживають невелику кількість клітковини, слід вводити яблука в свій раціон поступово.

Цукровий діабет

Пацієнти з неконтрольованим або важким діабетом повинні бути пильними, коли вживають яблука, особливо яблучний сік, оскільки вони можуть підвищити рівень цукру в крові. Люди з розладами глікемії повинні ретельно контролювати рівень цукру в крові, якщо вони вживають продукти з високим вмістом цукру, оскільки вони можуть знизити чутливість до інсуліну або перешкоджати дії протидіабетичних препаратів.

Алергія

Не тільки алергія на яблука виключає їх зі свого щоденного раціону. Крім того, люди з алергією на фрукти з сімейства Rosaceae, наприклад, абрикоси, мигдаль, сливи, персики, груші та полуницю, можуть мати симптоми алергії після вживання яблук. Вони також можуть викликати перехресні алергічні реакції у людей з алергією на пилок берези.

Скільки яблук можна їсти в день?

Вважається, що в середньому людина може з’їдати від одного до двох яблук на день. Більше споживання може мати потенційно небезпечні для здоров’я побічні ефекти.

Надлишок клітковини в раціоні, особливо у людей, які не споживають її щодня, може призвести до шлунково-кишкових проблем, включаючи рідкий стілець, іноді діарею, а також біль у животі, спазми та здуття живота.

Яблука, як фрукти, багаті вуглеводами, можуть забезпечити заряд енергії, наприклад, до або після тренування, а також покращити ваш настрій, оскільки вони сприяють вивільненню нейромедіаторів гарного настрою, тобто серотоніну. Однак вживання занадто великої кількості яблук може призвести до коливань рівня цукру в крові, що проявляється погіршенням самопочуття. Це також може призвести до того, що ми будемо прагнути більше... цукру.

Вживання більше двох яблук також може ускладнити схуднення і навіть сприяти збільшенню ваги. Це відбувається тому, що організм спочатку спалює вуглеводи, наприклад, із фруктів, а лише потім отримує енергію з накопиченого жиру.

Людям з чутливими зубами також слід бути обережними з вживанням яблук. Як кислі фрукти, яблука можуть пошкодити емаль, цього можна уникнути, вживаючи їх під час їжі і жуючи задніми зубами. Перевірте, чи потрібно вам обмежити вживання яблук або вживання яблучного соку через ліки, які ви приймаєте, або поточні захворювання.