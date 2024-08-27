Не только аллергикам. Кому строго запрещено есть яблоки

Когда нужно перестать есть яблоки?

Яблоки являются богатым источником пищевых волокон, поддерживающих работу кишечника и пищеварительной системы. Они также обеспечивают большое количество аскорбиновой кислоты и калия. Однако насладиться их свойствами и вкусом может не каждый.

Пациенты с острым избыточным бактериальным ростом тонкой кишки (SIBO) и синдромом раздраженного кишечника (IBS) должны придерживаться принципов диеты FODMAP, предусматривающей избегание продуктов, богатых соединениями, способными к брожению кишечными бактериями. Эти продукты включают, в том числе: яблоки.

Острое воспаление пищеварительной системы и язвы

Людям, страдающим острым воспалением желудка, поджелудочной железы и кишечника или язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки и кишечника, часто рекомендуют легкоусвояемую диету в измельченном виде (жидком или пастообразном), которая не предполагает употребления продуктов, богатых клетчаткой. и сахара – к этой группе относятся сырые яблоки.

Склонность к метеоризму

Людям, которые склонны ощущать вздутие после употребления продуктов, богатых фруктозой, не следует есть яблоки натощак или как отдельную закуску, а как часть или дополнение к пище. В свою очередь людям, ежедневно потребляющим небольшое количество клетчатки, следует вводить яблоки в свой рацион постепенно.

Сахарный диабет

Пациенты с неконтролируемым или тяжелым диабетом должны быть внимательны, когда употребляют яблоки, особенно яблочный сок, поскольку они могут повысить уровень сахара в крови. Люди с расстройствами гликемии должны тщательно контролировать уровень сахара в крови, если они употребляют продукты с высоким содержанием сахара, поскольку они могут снизить чувствительность к инсулину или препятствовать противодиабетических препаратов.

Аллергия

Не только аллергия на яблоки исключает их из своего ежедневного рациона. Кроме того, люди с аллергией на фрукты из семейства Rosaceae, например абрикосы, миндаль, сливы, персики, груши и клубнику, могут иметь симптомы аллергии после употребления яблок. Они также могут вызвать перекрестные аллергические реакции у людей с аллергией на пыльцу березы.

Сколько яблок можно есть в день?

Считается, что в среднем человек может съедать от одного до двух яблок в день. Большее потребление может иметь потенциально опасные для здоровья побочные эффекты.

Избыток клетчатки в рационе, особенно у людей, не ежедневно потребляющих ее, может привести к желудочно-кишечным проблемам, включая жидкий стул, иногда диарею, а также боль в животе, спазмы и вздутие живота.

Яблоки, как фрукты, богатые углеводами, могут обеспечить заряд энергии, например до или после тренировки, а также улучшить ваше настроение, поскольку они способствуют высвобождению нейромедиаторов хорошего настроения, то есть серотонина. Однако употребление слишком большого количества яблок может привести к колебаниям уровня сахара в крови, что проявляется ухудшением самочувствия. Это также может привести к тому, что мы будем стремиться больше сахара.

Употребление более двух яблок также может осложнить похудение и способствовать увеличению веса. Это происходит потому, что организм сначала сжигает углеводы, например из фруктов, а лишь потом получает энергию из накопленного жира.

Людям с чувствительными зубами также следует соблюдать осторожность с употреблением яблок. Как кислые фрукты, яблоки могут повредить эмаль, этого можно избежать, употребляя их во время еды и жуя задними зубами. Проверьте, нужно ли вам ограничить употребление яблок или употребление яблочного сока из-за принимаемых лекарств или текущих заболеваний.