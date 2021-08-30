Тиль Линдеманн отказался выступать в России после визита силовиков в его номер

Он опубликовал заявление продюсера Линдеманна Анара Рейбанда, в котором отмечается, что у солиста немецкой группы Rammstein "отсутствует физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля" из-за ограничений, которые ввели местные власти.

"Артист принимает решение об отмене своего выступления на фестивале "МакЛарин за Родину" - говорится в заявлении.

Фото заявления (instagram.com/larin_afanasy)

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